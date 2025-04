Súd v USA nariadil obnovu pomoci deťom imigrantov bez sprievodu

Washington 2. apríla (TASR) - Federálny súd v americkom štáte Kalifornia v utorok nariadil administratíve prezidenta Donalda Trumpa, aby dočasne obnovila právnu pomoc pre desaťtisíce detí imigrantov, ktoré sú v Spojených štátoch bez rodičov alebo opatrovníkov. Biely dom túto pomoc zrušil pred takmer dvomi týždňami, informuje TASR podľa správy agentúry AP a webu televízie NBC Bay Area.



Trumpova administratíva 21. marca vypovedala zmluvu s organizáciou Acacia Center for Justice, ktorá poskytuje právne služby pre deti prisťahovalcov bez sprievodu. Spolupracuje so sieťou právnych skupín, z ktorých 11 podalo na Biely dom žalobu.



Podľa nich o svojich právnych zástupcov môže prísť až 26.000 detí. "V podstate sa od detí žiada, aby sa zastupovali samy, aby vyplnili imigračné formuláre, predložili sudcovi dôkazy a obhajovali sa v systéme, ktorý je veľmi zložitý," uviedol predstaviteľ jednej zo žalujúcich firiem.



Pri žalobe sa spoločnosti odvolávali na zákon o boji proti obchodovaniu s ľuďmi z roku 2008, podľa ktorého je americká vláda povinná poskytnúť zraniteľným deťom právneho poradcu. Biely dom argumentoval, že vláda naďalej poskytuje právne služby, no nemá povinnosť deti priamo právne zastupovať.



Federálna sudkyňa Araceli Martínezová-Oliguínová v San Franciscu vydala v utorok neskoro večer miestneho času dočasný súdny príkaz na obnovenie tejto pomoci. Podľa nej žalobcovia vzniesli pádne argumenty, že Trumpova administratíva porušila zákon z roku 2008. Dočasný príkaz na obnovu pomoci nadobudol účinnosť v stredu a bude platiť do 16. apríla.



"Súd navyše konštatuje, že pokračujúce financovanie právneho zastupovania detí bez sprievodu podporuje efektívnosť a spravodlivosť v rámci imigračného systému," dodala sudkyňa.