Súd v USA nariadil prepustenie ruskej vedkyne

New York 29. mája (TASR) - Americký súd v stredu nariadil prepustenie ruskej vedkyne z Harvardovej univerzity, Ksenie Petrovovej. Podľa sudkyne z Vermontu je zadržiavanie vedkyne imigračnými úradmi neopodstatnené. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Americký Úrad pre imigráciu a clá (ICE) vo februári zadržal Petrovovu na letisku po prílete z dovolenky vo Francúzsku. Z trestného oznámenia podaného 16. februára vyplýva, že na letisku v Bostone ju zadržali pre údajné neohlásenie biologických vzoriek v batožine. Podľa Reuters mala v batožine žabie embryá.



Následne jej oznámili, že jej vízum bolo zrušené a bude deportovaná späť do Ruska. Previezli ju do záchytného centra ICE v Louisiane a 14. mája ju obvinili z pašovania, pričom jej hrozilo až 20-ročné väzenia a pokuta vo výške 250.000 dolárov.



Federálna sudkyňa Christina Reissová v stredu nariadila ICE, aby prepustil vedkyňu ešte predtým, než bude rozhodnuté o oprávnenosti jej víza.



„Na dnešnom vypočúvaní sme demonštrovali, že Ksenia nie je ani nebezpečná pre spoločnosť, nehrozí, že utečie, a nepatrí ani do imigračnej väzby,“ povedal Petrovovej právnik. Dodal, že ho teší, že na pojednávaní mohol predložiť „jasné a presvedčivé dôkazy, že Ksenia Petrovova neprevážala nič nebezpečné ani nezákonné a že colníci na medzinárodnom letisku Logan nemali právomoc odorať jej vízum ani ju zadržať“.



Na pojednávaní naplánovanom na budúci týždeň súd rozhodne, či vedkyni umožní prepustenie na kauciu.



Petrovova po svojom zadržaní uviedla, že má strach vrátiť sa do Ruska pre obavy zo zadržania za účasť na politických protestoch, píše AFP.