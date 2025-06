Súd v USA nariadil prepustenie zadržaného propalestínskeho aktivistu

New York 21. júna (TASR) - Federálny sudca nariadil prepustenie propalestínskeho aktivistu Mahmúda Chálila, ktorý bol od začiatku marca zadržiavaný v imigračnom detenčnom centre a administratíva prezidenta Donalda Trumpa mu hrozila deportáciou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Absolvent Kolumbijskej univerzity v New Yorku bol jednou z hlavných postáv demonštrácií proti vojenským akciám Izraela v Pásme Gazy.



Sudca Michael Farbiarz vo svojom rozhodnutí uviedol, že by bolo „veľmi, veľmi nezvyčajné“, keby vláda naďalej zadržiavala legálneho obyvateľa USA, u ktorého je nepravdepodobné, že by utiekol a nebol obvinený zo žiadneho násilného činu.



„U navrhovateľa nie je riziko úteku a na základe predložených dôkazov je možné konštatovať, že nepredstavuje nebezpečenstvo pre spoločnosť. Bodka,“ vyhlásil sudca.



Neskôr počas hodinového pojednávania, ktoré sa konalo telefonicky, sudca povedal, že vláda „zjavne nedodržala“ štandardy pre zadržanie.



Chálil musí odovzdať svoj pas a nemôže vycestovať do zahraničia. Dostane však naspäť svoju zelenú karta a oficiálne dokumenty, ktoré mu umožnia v obmedzenom rozsahu cestovať v rámci krajiny, konkrétne do New Yorku a Michiganu za účelom návštevy rodiny, do New Jersey a Louisiany na súdne pojednávania a do Washingtonu za účelom lobovania v Kongrese.



Chálil bol prvou osobou zatknutou v rámci Trumpových represií voči študentom, ktorí sa zapojili do univerzitných protestov, vyjadrujúcich nesúhlas s vojnou Izraela proti militantnému hnutiu Hamas v Pásme Gazy. Trump označil tieto protesty za antisemitské. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vyhlásil, že Chálil musí byť vyhostený z krajiny, pretože jeho ďalšia prítomnosť by mohla poškodiť americkú zahraničnú politiku.



Sudca Farbiarz už skôr rozhodol, že vláda nemôže Chálila z týchto dôvodov deportovať, ale dal jej priestor na pokračovanie v možnej deportácii na základe obvinení, že vo svojej žiadosti o zelenú kartu klamal. Právnici Trumpovej administratívy toto obvinenie zopakovali na piatkovom súdnom pojednávaní. Chálil toto obvinenie popiera.



Pri vydávaní svojho piatkového rozhodnutia sudca súhlasil s Chálilovými právnikmi, že vodcovi protestu bolo bránené v uplatňovaní jeho práva na slobodu prejavu a riadny proces, a to aj napriek tomu, že neexistuje zjavný dôvod pre pokračovanie jeho zadržania. Sudca poznamenal, že Chálil je teraz jednoznačne verejnou osobou.



Chálil, ktorého imigrační agenti zadržali 8. marca, v minuloročných rozhovoroch pre CNN a ďalšie médiá odsúdil antisemitizmus a rasizmus. Tvrdil, že ho americké úrady trestajú za jeho politický názor, a že postup proti nemu je v rozpore s americkou ústavou.