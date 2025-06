Súd v USA nariadil zastavenie deportácií rodiny útočníka z Colorada

Washington 5. júna (TASR) - Sudca amerického federálneho súdu nariadil v stredu administratíve USA, aby okamžite zastavila deportačný proces rodiny muža pochádzajúceho z Egypta, ktorý v nedeľu v meste Boulder v štáte Colorado zaútočil na účastníkov zhromaždenia na podporu izraelských rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Sudca Gordon P. Gallagher tak vyhovel žiadosti manželky a piatich detí 45-ročného Muhammada Sabrího Sulajmána, ktorí majú egyptské občianstvo, o zablokovanie ich deportácií. Predstavitelia amerického Imigračného a colného úradu (ICE) ich pritom v utorok umiestnili do svojho detenčného zariadenia, kde čakali na deportáciu.



„Súd konštatuje, že deportácia bez (riadneho) konania by mohla spôsobiť nenapraviteľnú ujmu,“ uviedol Gallagher.



Právni zástupcovia manželky a detí poukazovali na nezákonnosť trestania jednotlivcov vrátane štvorročného dieťaťa za zločiny ich príbuzných s tým, že k takýmto deportáciám by sa v demokratickej krajine nemali dochádzať.



Sulajmán hodil do skupiny približne 20 účastníkov nedeľňajšieho zhromaždenia dve zápalné fľaše, takzvané Molotovove koktaily, striekal na nich benzín a kričal „Slobodu Palestíne“. Do nemocníc bolo prevezených 12 zranených, niektorí mali viac ako 80 rokov. Miestne úrady v stredu aktualizovali počet zranených na 15 osôb, pričom informovali, že zranenia utrpel aj jeden pes.



Polícia v Boulderi uviedla, že po útoku sa našlo ďalších 16 nepoužitých Molotovových koktailov. Sulajmána zadržali na mieste činu. Vyšetrovateľom povedal, že útok plánoval rok, chcel zabiť „všetkých sionistov“ a že by to urobil znova.



V pondelok ho obvinili zo 16-násobného pokusu o vraždu prvého stupňa a použitia podomácky vyrobeného plameňometu. V prípade dokázania viny mu hrozí doživotné väzenie. Podľa medializovaných informácií tvrdil, že o svojich plánoch nikomu nepovedal. Jeho rodinných príslušníkov v súvislosti s útokom dosiaľ z ničoho neobvinili.



Sulajmán sa podľa vládnych zdrojov nachádzal v USA na základe medzičasom už neplatného víza. O azyl požiadal v septembri 2022. Po tom, ako mu vo februári 2023 vypršala platnosť turistického víza, požiadal o tzv. pracovné vízum, aj to mu však už vypršalo. Jeho manželka-inžinierka pôvodom zo Saudskej Arábie, avšak s egyptským občianstvom, je v procese čakania na udelenie pracovného víza pre ľudí s vyšším vzdelaním.



Ministerka pre vnútornú bezpečnosť USA Kristi Noemová ešte v stredu informovala, že jeho manželka a päť detí je v „procese vyhostenia“ z USA. Agentúra AP takýchto postup - zadržanie či deportáciu rodiny páchateľa trestného činu - označuje za zriedkavý. Noemová pritom zároveň uvádzala, že v kauze prebieha vyšetrovanie, ktorého cieľom je zistiť, do akej miery vedela útočníkova rodina o „ohavnom útoku“ alebo či ho podporovala. Po útoku v Boulderi tiež prisľúbila, že americké úrady budú okamžite konať v prípadoch jednotlivcov, ktorým vypršali víza a v krajine sú nelegálne.