Súd v USA obvinil muža, ktorý sa v e-mailoch vyhrážal Dr.Faucimu

Washington 28. júla (TASR) - Federálny súd v USA vzal do väzby a obvinil muža, ktorý sa v e-mailoch adresovaných hlavnému zdravotníckemu poradcovi Bieleho domu Anthonymu Faucimu a riaditeľovi Národného zdravotníckeho inštitútu (NIH) Francisovi Collinsovi a ich rodinám vyhrážal ublížením na zdraví a zabitím.



Obvineným je 56-ročný Thomas Patrick Connally, ktorý od decembra do minulého týždňa prostredníctvom šifrovanej e-mailovej služby posielal Collinsovi a Faucimu vyhrážky, informovala v noci na stredu agentúra AP.



Uznávaný imunológ Fauci je vedeckým poradcom Bieleho domu pre zdravotníctvo a momentálne je najmä "tvárou" boja proti pandémii vyvolanej koronavírusom SARS-CoV-2. Je aj riaditeľom Národného inštitútu pre alergie a infekčné choroby (NIAID), ktorý je súčasťou NIH v Bethesde v štáte Maryland.



Do svojej funkcie bol Fauci vymenovaný v roku 1984, ale všeobecne známym sa stal počas pandémie. Je veľkým zástancom vakcín a iných preventívnych opatrení proti chorobe COVID-19. V minulosti bol ocenený za svoje aktivity v boji proti HIV/AIDS.



Jeden z doručených e-mailov obsahoval vyhrážku, že Fauci a jeho rodina budú "vyvlečení na ulicu, ubití na smrť a podpálení". E-maily s podobným obsahom dostal aj Dr. Collins.



Connally bol zatknutý v štáte Západná Virgínia. Zo správ médií nie je jasné, v ktorom zo štátov americkej Únie Connally žije.



Prvýkrát Connally predstúpi pred súd v stredu v meste Greenbelt.



Prokurátor Jonathan Lenzner vo svojej reakcii na tento prípad upozornil, že "nikdy nebudeme tolerovať, ak sa niekto vyhráža násilím verejným činiteľom". Zdôraznil, že "úradníci v oblasti verejného zdravia si zaslúžia našu vďaku a uznanie za svoju neúnavnú prácu". Varoval, že prokuratúra nebude otáľať so vznesením obvinenia proti jednotlivcom, ktorí sa "zastrašovaním snažia umlčať takýchto štátnych zamestnancov".



V prípade dokázania viny hrozí Connallymu maximálny trest desať rokov vo federálnom väzení za vyhrážky federálnemu úradníkovi a maximálne päť rokov za komunikáciu obsahujúcu vyhrážky ujmou na zdraví.