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Súd v USA rozhodol v spore Trump-Cooková v prospech guvernérky Fedu
Trump sa ju snažil odvolať potom, ako ju obvinil z hypotekárneho podvodu.
Autor TASR
Washington 29. júna (TASR) - Najvyšší súd USA rozhodol v prospech guvernérky americkej centrálnej banky (Fed) Lisy Cookovej v jej spore s prezidentom Donaldom Trumpom. To znamená, že Cooková zostáva vo funkcii. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.
Trump sa na Najvyšší súd obrátil po tom, ako v septembri minulého roka mu federálny súd vo Washingtone dočasne zablokoval odvolanie Cookovej, prvej Afroameričanky na poste guvernérky Fedu, z funkcie. Trump sa ju snažil odvolať potom, ako ju obvinil z hypotekárneho podvodu. Cooková akékoľvek pochybenia odmietla a v súvislosti s Trumpovými krokmi podala žalobu.
Po septembrovom rozhodnutí sudkyne Jiw Cobbovej z okresného súdu vo Washingtone, D.C. sa Trump odvolal k Najvyššiemu súdu, aby nariadenie súdu vo Washingtone zrušil. Ten však v pondelok potvrdil rozhodnutie súdu nižšej inštancie, a to pomerom hlasov 5 ku 4.
Zabránil tak Trumpovi stať sa prvým prezidentom USA, ktorý od založenia Fedu Kongresom v roku 1913 odvolá jeho guvernéra. Proti plánom Trumpa hlasovali traja liberálni a dvaja konzervatívni sudcovia, pričom jedným z nich bol predseda súdu John Roberts. Ďalší štyria konzervatívni sudcovia boli za.
Trump sa na Najvyšší súd obrátil po tom, ako v septembri minulého roka mu federálny súd vo Washingtone dočasne zablokoval odvolanie Cookovej, prvej Afroameričanky na poste guvernérky Fedu, z funkcie. Trump sa ju snažil odvolať potom, ako ju obvinil z hypotekárneho podvodu. Cooková akékoľvek pochybenia odmietla a v súvislosti s Trumpovými krokmi podala žalobu.
Po septembrovom rozhodnutí sudkyne Jiw Cobbovej z okresného súdu vo Washingtone, D.C. sa Trump odvolal k Najvyššiemu súdu, aby nariadenie súdu vo Washingtone zrušil. Ten však v pondelok potvrdil rozhodnutie súdu nižšej inštancie, a to pomerom hlasov 5 ku 4.
Zabránil tak Trumpovi stať sa prvým prezidentom USA, ktorý od založenia Fedu Kongresom v roku 1913 odvolá jeho guvernéra. Proti plánom Trumpa hlasovali traja liberálni a dvaja konzervatívni sudcovia, pričom jedným z nich bol predseda súdu John Roberts. Ďalší štyria konzervatívni sudcovia boli za.