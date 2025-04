Súd v USA rozhodol, že zadržaný aktivista Chálil môže byť deportovaný

Washington 12. apríla (TASR) - Imigračný súd v piatok rozhodol, že zadržaný propalestínsky aktivista Mahmúd Chálil, ktorý má v USA trvalý pobyt na základe tzv. zelenej karty, môže byť deportovaný, uviedli americké médiá a Americká únia občianskych slobôd (ACLU). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Zástupkyňa hlavného imigračného sudcu Jamee Comansová ozrejmila, že vláda preukázala opodstatnenie jeho deportácie, informovala stanica Fox News. „Imigračný sudca po dnešnom pojednávaní okamžite rozhodol, že Mahmúda Chálila je možné podľa amerického imigračného práva vyhostiť,“ uviedla vo vyhlásení ACLU.



Aktivistu zadržali minulú sobotu federálni imigrační agenti. Jeho právnik informoval, že úrady Chálilovi oznámili zrušenie študentských víz. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že jeho zadržanie na Kolumbijskej univerzite v New Yorku bolo len "prvým z mnohých budúcich". Po medializácii správy o zadržaní a Trumpovom vyjadrení sa v New Yorku v pondelok zišli stovky ľudí, ktorí žiadali prepustenie aktivistu.



Ministerstvo vnútornej bezpečnosti tvrdí, že Chálilovo zadržanie bolo "v koordinácii s ministerstvom zahraničných vecí súčasťou podpory dekrétov prezidenta Trumpa zakazujúcich antisemitizmus". Šéf diplomacie USA Marco Rubio v liste súdu zdôraznil, že Chálilov aktivizmus by mohol poškodiť zahraničnú politiku Washingtonu, píše AFP.



Chálil patrí k známym tváram protestného univerzitného hnutia, ktoré od minulého roka organizuje demonštrácie s cieľom vyjadriť nesúhlas s vojnou Izraela proti militantnému hnutiu Hamas v Pásme Gazy. Tento ozbrojený konflikt vyvolal vpád palestínskych teroristických kománd na juh Izraela zo 7. októbra 2023.