Súd v USA usvedčil Rusa z pokusu nainštalovať malvér do systému Tesly

Reno 19. marca (TASR) - Ruského občana v piatok uznal americký súd za vinného z toho, že zamestnancovi spoločnosti Tesla ponúkol milión dolárov za nahratie škodlivého softvéru do počítačového systému továrne na výrobu elektrických batérií do elektromobilov v štáte Nevada. K činu podľa súdnych záznamov nikdy nedošlo. Informovala o tom agentúra AP.



Dvadsaťsedemročného Jegora Kriučkova zadržali vlani v auguste v Los Angeles. V čase zadržania smeroval na letisko, ktoré malo odletieť z krajiny. Ešte v septembri pred súdom vypovedal, že ruská vláda o jeho prípade vedela. Prokuratúra ani Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) netvrdili, že by mal väzby na Kremeľ.



Očakáva sa, že Kriučkov na základe dohody o vine a treste nestrávi vo väzení viac ako desať mesiacov. Vo väzbe ich už strávil sedem.



Podľa FBI pokus o kybernetický útok bol zastavený skôr, ako došlo k akejkoľvek škode. Šéf Tesly Elon Musk to označil za snahu o získanie dôverných údajov spoločnosti.



Odborníci na kybernetickú bezpečnosť tento prípad označili za neobvyklý, pretože pri pokuse nainštalovať škodlivý softvér chceli využiť osobu zvnútra spoločnosti. Väčšina útokov prebieha prostredníctvom internetu, uviedol Brett Callow, analytik firmy Emsisoft, ktorá sa zaoberá kybernetickou bezpečnosťou.