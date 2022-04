Súd v USA uznal za vinného islamistu zo skupiny známej ako The Beatles

Washington 15. apríla (TASR) - Člena britskej teroristickej bunky Islamského štátu (IS) "The Beatles" súd vo štvrtok uznal za vinného vo všetkých ôsmich bodoch obžaloby v spojitosti so smrťou štyroch amerických rukojemníkov v Sýrii. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



El Shafee Elsheikh bol obvinený z brania rukojemníkov, sprisahania s cieľom zavraždiť amerických občanov a podpory teroristickej organizácie, pripomína AFP. Súdny proces v meste Alexandria v americkom štáte Virginia trval dva týždne.



Elsheikha a ďalšieho bývalého člena tejto skupiny Alexandu Koteyho zadržali kurdské milície v Sýrii v januári 2018 a odovzdali ich americkým silám v Iraku. V roku 2020 oboch previezli od USA, kde sa postavili pred súd. Kotey sa vlani v septembri priznal k sprisahaniu s cieľom únosu a vraždy západných rukojemníkov, vrátane štyroch Američanov. Obom hrozí doživotný trest odňatia slobody, píše AFP.



Elsheikh, Kotey a ďalší členovia "The Beatles" sú podozriví zo zabitia viacerých osôb a únosov desiatok novinárov a humanitárnych pracovníkov v Sýrii, pripomína AFP.