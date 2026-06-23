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Súd v USA zablokoval používanie systému na kontrolu volebných zoznamov
Federálna vláda vedome zasiahla do práv na súkromie amerických občanov spôsobom, ktorý ohrozuje ich právo voliť, uviedla sudkyňa v rozhodnutí.
Autor TASR
Washington 23. júna (TASR) - Federálna sudkyňa v USA v pondelok rozhodla, že nedávno zmodernizovaná verzia federálneho systému, ktorý mal slúžiť na sprísnenie kontroly volebných zoznamov v USA, sa už nemôže používať, informovala agentúra AP.
Sudkyňa Sparkle L. Sooknananová týmto svojím rozhodnutím vyhovela žalobe občianskych organizácií, ktoré tvrdili, že aktualizácie systému známeho ako Systematic Alien Verification for Entitlements (SAVE) zhromažďujú citlivé osobné údaje Američanov spôsobom, ktorý môže viesť k nesprávnemu vyraďovaniu voličov zo zoznamov.
Federálna vláda vedome zasiahla do práv na súkromie amerických občanov spôsobom, ktorý ohrozuje ich právo voliť, uviedla sudkyňa v rozhodnutí. „Tento súd nemôže nečinne prizerať, ako sa to deje,“ doplnila.
Dodala, že Kongres USA výslovne zakázal vláde zhromažďovať osobné identifikačné údaje občanov. Zároveň poukázala na to, že federálne agentúry, ktoré systém SAVE vytvorili, „vedeli, že databáza porušuje tieto zákonné ochrany“.
Toto súdne rozhodnutie predstavuje výraznú právnu prehru pre prezidenta USA Donalda Trumpa v jeho snahe využívať federálne úrady na celoplošné sprísnenie kontroly volebných zoznamov a elimináciu nelegálnych voličov. Upravený systém SAVE, ktorý kritici označovali za nezákonnú centralizovanú federálnu databázu údajov o voličoch, bol kľúčovou súčasťou výkonného nariadenia podpísaného Trumpom začiatkom roka. Po rozhodnutí sudkyne Sooknananovej je teraz budúcnosť tohto dokumentu neistá.
Ministerstvo vnútornej bezpečnosti medzičasom označilo rozhodnutie sudkyne za nesprávne a na sociálnych sieťach ho kritizovalo ako politicky motivované. Ministerstvo spravodlivosti sa bezprostredne nevyjadrilo.
Systém SAVE vznikol na základe imigračného zákona, ktorý ukladá federálnym agentúram povinnosť pomáhať predchádzať tomu, aby nelegálni migranti poberali dávky z verejných zdrojov. Po jeho rozšírení ho od apríla 2025 využilo na kontrolu volebných zoznamov najmenej 25 štátov. Odvtedy cez systém prešli desiatky miliónov registrácií, no kritici varujú, že môže viesť aj k vyradeniu legitímnych voličov.
Sudkyňa Sparkle L. Sooknananová týmto svojím rozhodnutím vyhovela žalobe občianskych organizácií, ktoré tvrdili, že aktualizácie systému známeho ako Systematic Alien Verification for Entitlements (SAVE) zhromažďujú citlivé osobné údaje Američanov spôsobom, ktorý môže viesť k nesprávnemu vyraďovaniu voličov zo zoznamov.
Federálna vláda vedome zasiahla do práv na súkromie amerických občanov spôsobom, ktorý ohrozuje ich právo voliť, uviedla sudkyňa v rozhodnutí. „Tento súd nemôže nečinne prizerať, ako sa to deje,“ doplnila.
Dodala, že Kongres USA výslovne zakázal vláde zhromažďovať osobné identifikačné údaje občanov. Zároveň poukázala na to, že federálne agentúry, ktoré systém SAVE vytvorili, „vedeli, že databáza porušuje tieto zákonné ochrany“.
Toto súdne rozhodnutie predstavuje výraznú právnu prehru pre prezidenta USA Donalda Trumpa v jeho snahe využívať federálne úrady na celoplošné sprísnenie kontroly volebných zoznamov a elimináciu nelegálnych voličov. Upravený systém SAVE, ktorý kritici označovali za nezákonnú centralizovanú federálnu databázu údajov o voličoch, bol kľúčovou súčasťou výkonného nariadenia podpísaného Trumpom začiatkom roka. Po rozhodnutí sudkyne Sooknananovej je teraz budúcnosť tohto dokumentu neistá.
Ministerstvo vnútornej bezpečnosti medzičasom označilo rozhodnutie sudkyne za nesprávne a na sociálnych sieťach ho kritizovalo ako politicky motivované. Ministerstvo spravodlivosti sa bezprostredne nevyjadrilo.
Systém SAVE vznikol na základe imigračného zákona, ktorý ukladá federálnym agentúram povinnosť pomáhať predchádzať tomu, aby nelegálni migranti poberali dávky z verejných zdrojov. Po jeho rozšírení ho od apríla 2025 využilo na kontrolu volebných zoznamov najmenej 25 štátov. Odvtedy cez systém prešli desiatky miliónov registrácií, no kritici varujú, že môže viesť aj k vyradeniu legitímnych voličov.