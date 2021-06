Švajčiarsky súd vyniesol verdikt v kauze vojnových zločinov v Libérii

Ženeva 18. júna (TASR) - Bývalého vojenského veliteľa v konflikte v africkom štáte Libéria odsúdil v piatok švajčiarsky federálny súd na 20 rokov väzenia, keď ho predtým uznal za vinného z vojnových zločinov. Informovala o tom agentúra AFP.



Súd s Alieuom Kosiahom, 46-ročným bývalým veliteľom ozbrojenej skupiny Zjednotené oslobodzovacie hnutie za demokraciu v Libérii (ULIMO), sa začal 3. decembra 2020 pred švajčiarskym federálnym trestným súdom v Bellinzone.



Kosiah bol prvým libérijským štátnym príslušníkom súdeným za údajné zločiny spáchané v rokoch 1989-96 počas prvej z dvoch občianskych vojen, ktoré Libériou zmietali do roku 2003. Kosiah je súčasne aj prvým aktérom konfliktu v Libérii odsúdeným za vojnové zločiny.



Švajčiarsky federálny trestný súd v Bellizone uznal Kosiaha za vinného zo spáchania viacerých zverstiev. Podľa rozhlasovej stanice RFI bol Kosiah obvinený aj z toho, že skonzumoval srdce zavraždeného učiteľa cirkevnej školy. Ako veliteľ ULIMO tiež údajne nariadil nábor detí za vojakov svojej jednotky, dopustil sa krutého zaobchádzania s civilistami, rabovania a núteného odsunu civilistov, znásilnenia a zabitia a vydania rozkazu na fyzickú likvidáciu.



Kosiaha zatkli 10. novembra 2014 vo Švajčiarsku, kde žil od roku 1999. Súd s ním bol možný vo Švajčiarsku, pretože zákony tejto krajiny uznávajú univerzálnu jurisdikciu nad trestnými činmi, ktoré sú z pohľadu medzinárodného práva závažné. Umožňuje to začať vyšetrovanie a trestné stíhanie bez ohľadu na to, kde boli spáchané, a bez ohľadu na štátnu príslušnosť podozrivých alebo obetí.