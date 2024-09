Súd vo Švédsku začal pojednávať v najväčšom prípade envirokriminality

Štokholm 3. septembra (TASR) — Na súde v Štokholme sa v utorok začalo pojednávanie s 11 osobami obvinenými z nezákonného uloženia alebo zakopania 200.000 ton odpadu na rôznych miestach vo Švédsku. Ide o najväčší prípad environmentálnej kriminality v tejto severskej krajine, uviedla agentúra AFP.



Súdny proces by mal trvať do mája 2025. Všetci obvinení odmietajú skutky, ktoré sa im pripisujú.



Medzi obvinenými je aj Bella Nilssonová, bývalá striptérka a exriaditeľka spoločnosti na likvidáciu odpadu, ktorá sa kedysi označovala za "kráľovnú odpadkov".



Spoločnosť NMT Think Pink, ktorá medzičasom skrachovala, podľa prokuratúry "zbierala odpad bez úmyslu alebo spôsobilosti s ním nakladať v súlade so zákonom". Šlo o stavebné materiály, elektroniku, kovy, plasty, drevo, pneumatiky či hračky. Z odpadu vytvárala haldy, ktoré boli nevytriedené a bez dostatočnej ochrany.



Odpad zahŕňal aj veľké množstvo toxických materiálov a spoločnosť Think Pink je obvinená, že ich uložila bez úmyslu ich riadne spracovať. Podľa obžaloby sa tak do ovzdušia, pôdy a vody dostali značné množstvá polychlórovaných bifenylov (PCB), olova, ortuti, arzénu a iných chemikálií, "čo vedie, alebo mohlo viesť, k znečisteniu škodlivému pre zdravie ľudí, faunu a flóru".



Vyšetrovací spis má viac ako 45.000 strán. Očakáva sa, že pred súdom bude vypovedať 150 svedkov.



Prokurátorka Linda Schönová vysvetlila, že vyšetrovanie bolo obmedzené na 21 lokalít, aby mohlo byť ukončené v zákonnej lehote.



"Je možné, že sme neboli schopní preskúmať niekoľko lokalít, ale veríme, že 21 lokalít je dosť na to, aby sme ukázali systematickú povahu zločinov," povedala.



Týchto 21 lokalít sa nachádza v 15 švédskych obciach. Viaceré samosprávy žiadajú náhradu škody za náklady na čistenie a dekontamináciu. Ide o sumu 260 miliónov švédskych korún (23 miliónov eur).



Jednu zo žiadostí podala obec Botkyrka, kde sa vznietili kopy odpadu uložené spoločnosťou Think Pink, pričom spôsobili požiare, ktoré v rokoch 2020 a 2021 zúrili celé mesiace. Jeden vyčíňal v blízkosti dvoch prírodných rezervácií.



Agentúra AFP poznamenala, že spoločnosť Think Pink dvakrát získala prestížne švédske ocenenie za najrýchlejšie rastúcu spoločnosť, ktorá vytvára pracovné miesta. Na recykláciu a spracovanie stavebného odpadu si ju vybrali mnohé samosprávy, stavebné spoločnosti, kondomíniá i domácnosti.



Po zatknutí jej majiteľov v roku 2020 spoločnosť skrachovala. Bella Nilssonová pre švédske médiá povedala, že jej spoločnosť konala v súlade so zákonom a že sa stala obeťou sprisahania organizovaného jej konkurentmi.