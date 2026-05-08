Súd vo Virgínii zrušil referendum o prekreslení volebných obvodov
Predmetom konania pred súdom nebol tvar nových volebných obvodov, ale postup, ktorým ich schválilo Generálne zhromaždenie Virgínie.
Autor TASR
Washington/Richmond 8. mája (TASR) - Najvyšší súd v americkom štáte Virgínia v piatok vyhlásil za neplatné referendum, v ktorom voliči koncom apríla schválili prekreslenie volebných obvodov vo voľbách do federálneho Kongresu. Súd pomerom hlasov 4:3 rozhodol, že štátny zákonodarný zbor pod vedením demokratov porušil procesné pravidlá. TASR o tom informuje podľa agentúry AP a televízie NBC News.
Predmetom konania pred súdom nebol tvar nových volebných obvodov, ale postup, ktorým ich schválilo Generálne zhromaždenie Virgínie. Podľa verdiktu zákonodarný zbor začal proces ústavnej zmeny príliš neskoro na to, aby bol zákonný.
Poslanci vo Virgínii musia dodatok k ústave štátu schváliť počas dvoch po sebe nasledujúcich legislatívnych zasadnutí, medzi ktorými sa konajú voľby. Republikáni argumentovali, že demokratmi ovládané Generálne zhromaždenie dodatok schválilo v čase, keď už prebiehalo predčasné hlasovanie pred celoštátnymi voľbami vo Virgínii v roku 2025. Demokrati sa snažili oponovať tvrdením, že relevantným dátumom je samotný deň volieb, a nie začiatok predčasného hlasovania.
Sudca Arthur Kelsey v mene väčšiny uviedol, že zákonodarný zbor predložil voličom navrhovanú ústavnú zmenu „bezprecedentným spôsobom, ktorý narušil integritu výsledku referenda a spôsobil, že je nulitné“.
Nové rozdelenie volebných obvodov by demokratom v novembrových voľbách do federálnej Snemovne reprezentantov mohlo priniesť o štyri kreslá viac. Virgínia má v americkom Kongrese 11 kresiel, z toho šesť aktuálne patrí demokratom. S novým prerozdelením volebných obvodov demokrati spájali nádej, že počet ich poslancov sa zvýši na desať.
Prekresľovanie zvyčajne nasleduje po celoštátnom sčítaní obyvateľstva každých desať rokov, no prezident Donald Trump vlani vyzval štáty ovládané republikánmi, aby mapy volebných obvodov upravili už v polovici desaťročia s cieľom ochrániť krehkú väčšinu Republikánskej strany v Snemovni reprezentantov. Toto Trumpovo vyhlásenie spôsobilo, že s prekresľovaním obvodov v reakcii začali aj demokrati.
