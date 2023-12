Súd v ČR vrátil obžalobu muža v prípade požiaru v Českom Švajčiarsku

Praha 8. decembra (TASR) - Krajský súd v Ústí nad Labem vrátil štátnemu zastupiteľstvu obžalobu na muža, ktorý bol obžalovaný z toho, že vlani založil požiar v národnom parku České Švajčiarsko. Súd požaduje, aby žalobca upresnil výšku škody. V piatok na to upozornil server Seznam Zprávy, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Súd nie je spokojný s tým, ako štátny zástupca v obžalobe vyčíslil škodu, ktorú požiar spôsobil. Žalobca podľa servera uviedol približne 350 miliónov korún (viac ako 14 miliónov eur). Súd chce, aby ju prepočítal.



Informáciu o vrátení prípadu na doriešenie potvrdil aj advokát obžalovaného Vít Pavko. "Rozhodnutie súdu, že je vec vrátená na doriešenie, som už dostal do dátovej schránky," uviedol. Hlavné pojednávanie očakáva na jar budúceho roka.



Zo založenia najväčšieho požiaru v histórii Česka je obžalovaný bývalý profesionálny strážca parku. Muž sa k činu pred niekoľkými mesiacmi sám priznal. Polícii povedal, že v noci z 23. na 24. júla 2022 si do Malinového dolu pri obci Hřensko priniesol lieh a raždie. Vyhliadol si miesto, o ktorom usúdil, že by sa tam dal najúčinnejšie založiť požiar, a zapálil oheň.



Pri výsluchu tiež podľa Seznam Zpráv uviedol, že premýšľal o založení "najveľkolepejšieho požiaru v dejinách Českej republiky" už od jari 2022 a len čakal na to, kým bude veľké sucho. Povedal tiež, že ho k zakladaniu požiarov viedli hlasy v hlave. Neskôr svoju výpoveď menil a pred niekoľkými dňami podľa jeho advokáta povedal, že požiar v Českom Švajčiarsku nezaložil.



Podľa staršej správy servera iDNES.cz muž po tom, ako sa k činu priznal, nastúpil na určitý čas do psychiatrickej liečebne. Kľúčovým bol psychologický posudok, v ktorom znalci nakoniec zhodnotili, že bol príčetný a vedel, čo robí. Za všeobecné ohrozenie a poškodenie cudzej veci mu hrozí až 15 rokov väzenia.



Požiar v Národnom parku České Švajčiarsko vypukol vlani 24. júla. Zasahovalo pri ňom približne 6000 hasičov a 400 kusov techniky vrátane hasičských lietadiel a vrtuľníkov. Uhasiť sa ho podarilo po 20 dňoch.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)