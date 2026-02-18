Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 18. február 2026Meniny má Jaromír
< sekcia Zahraničie

Súd vydal zatykač na poslanca Romanowského, ktorý sa skrýva v Maďarsku

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Rozhodnutím súd vyhovel žiadosti prokuratúry.

Autor TASR
Varšava 18. februára (TASR) - Okresný súd vo Varšave v utorok vydal európsky zatýkací rozkaz na poslanca strany Právo a spravodlivosť (PiS) Marcina Romanowského. Poslanec sa zdržiava v Maďarsku, kde získal politický azyl, informuje varšavský spravodajca TASR podľa stredajšieho oznámenia súdu.

Rozhodnutím súd vyhovel žiadosti prokuratúry. Európsky zatykač umožňuje zadržanie a odovzdanie hľadanej osoby v členských štátoch Európskej únie. Podrobnosti o zdôvodnení vydania zatykača zatiaľ neboli zverejnené.

Poslanec PiS a bývalý námestník ministra spravodlivosti Marcin Romanowski je obvinený v prípade údajného zneužívania prostriedkov z Fondu spravodlivosti. Prokuratúra mu pripisuje 19 trestných činov vrátane účasti v organizovanej zločineckej skupine a manipulácie s verejnými dotáciami. Romanowski sa od decembra 2024 nachádza v Maďarsku, kde získal politický azyl.

V Maďarsku získal politický azyl aj bývalý minister spravodlivosti Zbigniew Ziobro, na ktorého je tiež vydaný zatykač.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Streda 18. februára

VIDEO: STREĽBA NA HOKEJOVOM ZÁPASE: Zahynuli najmenej traja ľudia

KOMENTÁR J. HRABKA: Novela zlá a horšia

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima ešte nepovedala posledné slovo