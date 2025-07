Vydali zatykač na predstaviteľov Talibanu za prenasledovanie žien

Haag 8. júla (TASR) - Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu v utorok vydal zatykače na vodcu afganského vládnuceho hnutia Taliban Hajbatulláha Áchúndzádu a predsedu najvyššieho súdu Abdula Hakíma Hakkáního za prenasledovanie žien, čo ICC klasifikuje ako zločin proti ľudskosti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Zatiaľ čo Taliban zaviedol určité pravidlá a zákazy pre všetkých obyvateľov, konkrétne sa zameral na dievčatá a ženy na základe ich rodu, čím ich pripravil o základné práva a slobody,“ uviedol súd so sídlom v Haagu.



K uvedeným zločinom došlo podľa súdu od 15. augusta 2021 - keď sa Taliban opäť vrátil k moci v Afganistane - do prinajmenšom 20. januára 2025. Taliban podľa ICC pripravil dievčatá a ženy o právo na vzdelanie, súkromie a rodinný život, ako aj o slobodu pohybu, prejavu, myslenia, svedomia a náboženstva, konštatoval ICC.



„Terčom sa stali aj ďalšie osoby, a to z dôvodu prejavov ich sexuality alebo rodovej identity, ktoré boli považované za nezlučiteľné s rodovou politikou Talibanu,“ píše sa vo vyhlásení ICC.



Islamistické hnutie Taliban po návrate k moci v Afganistane významne obmedzilo práva žien. Ženy nemôžu študovať na vysokých a stredných školách ani pracovať vo viacerých profesiách. Vstup majú zakázaný do verejných parkov, posilňovní alebo kúpeľov, nemôžu cestovať bez mužského sprievodu a na verejnosti musia chodiť úplne zahalené.



Hlavný prokurátor Medzinárodného trestného súdu (ICC) Karim Khan už v januári požiadal o vydanie zatykačov na Áchúndzádu a Hakkáního. Represie voči ženám, ktoré toto hnutie zaviedlo po ovládnutí krajiny v roku 2021, sú podľa Khana zločinom proti ľudskosti. Prokurátor v tom čase uviedol, že afganské ženy a komunita LGBTI sú v krajine vystavené „bezprecedentnému, bezohľadnému a pokračujúcemu prenasledovaniu zo strany Talibanu“.