Súd vyhovel odvolaniu influencera Andrewa Tatea proti domácemu väzeniu

Bukurešť 4. augusta (TASR) - Rumunský súd v piatok vyhovel odvolaniu kontroverzného influencera Andrewa Tatea, v ktorom žiadal o prepustenie z domáceho väzenia až do začiatku súdneho pojednávania, ktorého dátum zatiaľ nebol stanovený. TASR správu prevzala z agentúry AP a britskej televízie Sky News.



Odvolací súd v Bukurešti v písomnom rozhodnutí uviedol, že "nahrádza opatrenie domáceho väzenia opatrením súdneho dohľadu na obdobie 60 dní od 4. augusta do 2. októbra". Tate však nebude môcť vycestovať z Rumunska.



V rozhodnutí súdu sa uvádza, že všetci štyria obžalovaní – Andrew Tate, jeho brat Tristan i dve Rumunky – sa budú musieť zdržiavať na území Bukurešti alebo okolitej župy Ilfov, ak súd nerozhodne inak.



"Po desiatich mesiacoch – troch vo väzení, siedmich doma, po zhabaní majetku vo výške 15 miliónov eur a po obvinení založenom na ničom bol spis doručený sudcovi, ktorý ho vyhodnotil ako nedostatočný a nepriamy. Bol som prepustený z domáceho väzenia, ale musím zostať v Rumunsku," uvádza sa v príspevku Andrewa Tatea na sociálnej platforme X (bývalý Twitter).



Andrew Tate a jeho brat Tristan boli v júni obžalovaní zo znásilnenia, obchodovania s ľuďmi a vytvorenia zločineckej skupiny, ktorá sexuálne vykorisťovala ženy. Prokuratúra v tomto prípade obvinila aj dve Rumunky. Podľa obžaloby sa obeťami zločineckej skupiny stalo sedem žien, ktoré boli sexuálne vykorisťované a vystavené fyzickému násiliu.



Bratov Tateovcov a Rumunky koncom minulého roka v Bukurešti zadržala polícia pre podozrenie z pašovania ľudí, znásilnenia a založenia organizovanej zločineckej skupiny. Všetci štyria v marci uspeli so sťažnosťou proti rozhodnutiu súdu predĺžiť im väzbu a vtedy ich prepustili do domáceho väzenia.



Andrew Tate (36) je bývalý profesionálny kickboxer, ktorého na sociálnej sieti X sleduje takmer sedem miliónov ľudí. Pre nenávistné výroky voči ženám ho zablokovali viaceré online platformy, ako Facebook, Instagram či YouTube.



Viackrát tvrdil, že rumunská prokuratúra proti nemu nemá žiadne dôkazy, a prípad označil za politické sprisahanie zamerané na jeho umlčanie. Jeho hovorkyňa Mateea Petrescuová v utorok povedala, že bratia sú pripravení "dokázať svoju nevinu a očistiť svoju povesť".