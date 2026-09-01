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Súd vyhovel odvolaniu SPD, oslobodil ho v kauze predvolebných plagátov
Sudkyňa Monika Křikavová podotkla, že predmetom konania nebolo hodnotiť správnosť politických názorov obžalovaného hnutia.
Autor TASR,aktualizované
Praha 1. septembra (TASR) - Mestský súd v Prahe v utorok oslobodil vládne hnutie SPD Tomia Okamuru v kauze kontroverzných predvolebných plagátov z roku 2024. Vyhovel odvolaniu SPD voči rozsudku prvostupňového súdu, v ktorom ho odsúdil za podnecovanie k nenávisti. Podľa odvolacieho súdu nešlo o trestný čin. Rozsudok je právoplatný. V utorok to uviedla stanica ČT24, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
Sudkyňa Monika Křikavová podotkla, že predmetom konania nebolo hodnotiť správnosť politických názorov obžalovaného hnutia. „Úlohou trestného súdu nie je rozhodovať, ktoré názory na migráciu, sociálnu politiku alebo integráciu sú správne alebo nesprávne... Našou úlohou bolo posúdiť, či boli prekročené hranice stanovené trestným právom,“ citoval ju server Novinky.cz.
Obsahom správy na plagátoch podľa nej nebol útok na určitú etnickú či rasovú skupinu, ale prezentácia politického názoru. Demokratický právny poriadok musí byť podľa slov sudkyne dostatočne sebavedomý, aby zniesol politické prejavy, ktoré sú prehnané, zjednodušujúce, provokatívne alebo na hrane dobrého vkusu.
Prípad sa týka kontroverzných plagátov z kampane pred krajskými voľbami a voľbami do Senátu v roku 2024. Na jednom z nich bol muž tmavej pleti so zakrvavenou tvárou a nožom v ruke doplnený sloganom: „Nedostatok v zdravotníctve nevyriešia chirurgovia z dovozu“ a tiež „Stop migračnému paktu EÚ“. Na inom plagáte bol pri rómskych deťoch, ktoré fajčia cigarety, slogan: „Hovoria, nech chodíme do školy, ale naši to majú na háku“.
Obvodný súd pre Prahu 1 v júni hnutie SPD uznal za vinné z podnecovania k nenávisti a uložil mu peňažitý trest tri milióny korún (124.000 eur). Tento rozsudok je utorkovým rozsudkom odvolacieho súdu zrušený.
V prípade je obžalovaný aj šéf hnutia a predseda Poslaneckej snemovne českého parlamentu Tomio Okamura. Jeho stíhanie je prerušené, lebo ho chráni poslanecká imunita, keďže ho poslanci odmietli vydať na trestné stíhanie. Jeho časť prípadu sa obnoví až potom, ako skončí vo funkcii.
Okamura ocenil súdny verdikt oslobodzujúci jeho hnutie. „Vyhrali sme. A opozícia prehrala. Neodvolám! Súd dnes právoplatne oslobodil SPD za predvolebné plagáty. Som rád, že právoplatný rozsudok súdu vo veci našich pravdivých predvolebných plagátov rešpektuje právo na slobodu prejavu a potvrdilo sa, že SPD nespáchalo žiadny trestný čin... Na základe tohto rozsudku je zrejmé, že dôjde aj k ukončeniu nezákonného trestného stíhania mojej osoby,“ myslí si Okamura.
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je možné podať dovolanie na Najvyššom súde ČR. Štátny zástupca podľa stanice ČT24 avizoval, že zváži túto možnosť.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Sudkyňa Monika Křikavová podotkla, že predmetom konania nebolo hodnotiť správnosť politických názorov obžalovaného hnutia. „Úlohou trestného súdu nie je rozhodovať, ktoré názory na migráciu, sociálnu politiku alebo integráciu sú správne alebo nesprávne... Našou úlohou bolo posúdiť, či boli prekročené hranice stanovené trestným právom,“ citoval ju server Novinky.cz.
Obsahom správy na plagátoch podľa nej nebol útok na určitú etnickú či rasovú skupinu, ale prezentácia politického názoru. Demokratický právny poriadok musí byť podľa slov sudkyne dostatočne sebavedomý, aby zniesol politické prejavy, ktoré sú prehnané, zjednodušujúce, provokatívne alebo na hrane dobrého vkusu.
Prípad sa týka kontroverzných plagátov z kampane pred krajskými voľbami a voľbami do Senátu v roku 2024. Na jednom z nich bol muž tmavej pleti so zakrvavenou tvárou a nožom v ruke doplnený sloganom: „Nedostatok v zdravotníctve nevyriešia chirurgovia z dovozu“ a tiež „Stop migračnému paktu EÚ“. Na inom plagáte bol pri rómskych deťoch, ktoré fajčia cigarety, slogan: „Hovoria, nech chodíme do školy, ale naši to majú na háku“.
Obvodný súd pre Prahu 1 v júni hnutie SPD uznal za vinné z podnecovania k nenávisti a uložil mu peňažitý trest tri milióny korún (124.000 eur). Tento rozsudok je utorkovým rozsudkom odvolacieho súdu zrušený.
V prípade je obžalovaný aj šéf hnutia a predseda Poslaneckej snemovne českého parlamentu Tomio Okamura. Jeho stíhanie je prerušené, lebo ho chráni poslanecká imunita, keďže ho poslanci odmietli vydať na trestné stíhanie. Jeho časť prípadu sa obnoví až potom, ako skončí vo funkcii.
Okamura ocenil súdny verdikt oslobodzujúci jeho hnutie. „Vyhrali sme. A opozícia prehrala. Neodvolám! Súd dnes právoplatne oslobodil SPD za predvolebné plagáty. Som rád, že právoplatný rozsudok súdu vo veci našich pravdivých predvolebných plagátov rešpektuje právo na slobodu prejavu a potvrdilo sa, že SPD nespáchalo žiadny trestný čin... Na základe tohto rozsudku je zrejmé, že dôjde aj k ukončeniu nezákonného trestného stíhania mojej osoby,“ myslí si Okamura.
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je možné podať dovolanie na Najvyššom súde ČR. Štátny zástupca podľa stanice ČT24 avizoval, že zváži túto možnosť.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)