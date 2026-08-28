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Dávna vražda americkej turistky: 81-ročnému mužovi vymerali doživotie
Hans S. v septembri 1994 nalákal 24-ročnú Amy Lopezovú do opustenej a schátranej budovy, zviazal ju, sexuálne napadol a následne zavraždil deviatimi bodnými ranami.
Autor TASR
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Berlín 28. augusta (TASR) - V piatok odsúdil nemecký súd 81-ročného muža na doživotný trest za vraždu americkej turistky z roku 1994. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a AFP.
Hans S. v septembri 1994 nalákal 24-ročnú Amy Lopezovú do opustenej a schátranej budovy, zviazal ju, sexuálne napadol a následne zavraždil deviatimi bodnými ranami. Podľa rozsudku išlo o čin obzvlášť závažnej povahy. „Hľadal obeť na znásilnenie“ a Lopezová sa „tragicky ocitla v nesprávnom čase na nesprávnom mieste“, uviedol súd.
Mŕtve telo objavili hrajúce sa deti krátko po jej zabití. Prípad sa podarilo vyriešiť až po použití nových technických metód pri analýze nájdených stôp DNA a dnes 81-ročný muž sa na začiatku procesu k činu priznal.
DNA Hansa S. bola v policajných záznamoch od roku 1999, keď bol odsúdený za pokus o znásilnenie 16-ročného dievčaťa. Koncom februára 2026 ho zatkli v domove dôchodcov v okolí mesta Koblenz na západe Nemecka.
Hans S. v septembri 1994 nalákal 24-ročnú Amy Lopezovú do opustenej a schátranej budovy, zviazal ju, sexuálne napadol a následne zavraždil deviatimi bodnými ranami. Podľa rozsudku išlo o čin obzvlášť závažnej povahy. „Hľadal obeť na znásilnenie“ a Lopezová sa „tragicky ocitla v nesprávnom čase na nesprávnom mieste“, uviedol súd.
Mŕtve telo objavili hrajúce sa deti krátko po jej zabití. Prípad sa podarilo vyriešiť až po použití nových technických metód pri analýze nájdených stôp DNA a dnes 81-ročný muž sa na začiatku procesu k činu priznal.
DNA Hansa S. bola v policajných záznamoch od roku 1999, keď bol odsúdený za pokus o znásilnenie 16-ročného dievčaťa. Koncom februára 2026 ho zatkli v domove dôchodcov v okolí mesta Koblenz na západe Nemecka.