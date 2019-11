Súd vymeral dlhoročné väzenie trom džihádistov, ktorí chystali útok

Perth 29. novembra (TASR) - Dlhoročné tresty odňatia slobody vymeral v piatok austrálsky súd trojici mužov, ktorá plánovala 25. decembra 2016 uskutočniť v centre mesta Melbourne teroristický útok v štýle extrémistickej organizácie Islamský štát (IS), a to s použitím nožov i výbušnín. Informovala o tom agentúra AP.



Ahmeda Mohameda (27) i Abdullaha Chaaraniho (29) odsúdil súd na 28,5 roka za mrežami, a to bez možnosti skoršieho prepustenia na podmienku. Hamzovi Abbasovi (24), ktorý bol do prípravy útoku zapojený kratšie než zmienená dvojica, vymeral súd 22-ročné väzenie bez možnosti podmienečného prepustenia skôr než po 16,5 rokoch.



Sudca najvyššieho súdu austrálskeho štátu Victoria Christopher Beale uviedol, že trojica mužov prijala a uznávala ideológiu Islamského štátu. Materiály "podporujúce Islamský štát a násilný džihád" si podľa jeho slov zaobstarávala na internete, pričom si osvojila názory, v súlade s ktorými verila, že zabíjanie nevinných civilistov je 'nádherným činom tešiacim Alaha'.



Ibrahima Abbasa (25), ktorý sa sám vyhlásil za vodcu tejto skupiny, odsúdili ešte vlani na 24-ročné väzenie. Následne bol svedkom obžaloby, pričom v prípade vypovedal proti svojmu bratovi Hamzovi Abbasovi, ako aj Mohamedovi a Chaaranimu.



Počas októbrového vypočúvania na súde uviedli Mohamed i Chaarani, že zavrhli Islamský štát, a od svojho zatknutia, ku ktorému došlo 22. decembra 2016, pracovali na tom, aby sa odradikalizovali.



Sudca Beale v piatok vo verdikte uznal, že všetci traja odsúdení muži sú na ceste k prevýchove. Trojicu usvedčil súd už vlani, tresty im však vymerali až teraz.