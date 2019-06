Odvolací súd vyniesol rozsudok doživotia v kauze úmrtia 71 migrantov

Afganca a štyroch Bulharov uznal súd za vinných zo spoluúčasti na mimoriadne krutej viacnásobnej organizovanej vražde, ktorej obeťami boli aj mladistvé osoby.

Budapešť 20. júna (TASR) - Odvolací súd v juhomaďarskom Segedíne odsúdil vo štvrtok v kauze smrti 71 migrantov, nájdených v auguste 2015 pri rakúskom Parndorfe v odstavenom chladiarenskom aute, štyroch prevádzačov na doživotný trest odňatia slobody. Informovala o tom agentúra MTI.



Afganca a štyroch Bulharov uznal súd za vinných zo spoluúčasti na mimoriadne krutej viacnásobnej organizovanej vražde, ktorej obeťami boli aj mladistvé osoby. Iba jeden z odsúdených bude môcť byť podmienečne prepustený z väzenia, a to najskôr po 30 rokoch.



Desiatich obvinených odsúdil súd na odňatie slobody v rozsahu od štyroch do 12 rokov za trestný čin účasti na organizovanom prevádzačstve. Segedínska hlavná odvolacia prokuratúra žiadala po prvostupňovom verdikte sprísnenie trestov u 13 zo 14 obvinených.



Prvostupňový súd v Kecskeméte vlani 14. júna odsúdil štyroch hlavných obvinených za viacnásobnú vraždu a ďalšie trestné činy na 25 rokov odňatia slobody bez možnosti skoršieho prepustenia na slobodu.



V kauze bolo za organizované prevádzačstvo odsúdených na prvom stupni desať ľudí s trestom odňatia slobody od troch do 12 rokov. V prípade ďalších troch obvinených, ktorí boli na úteku, rozhodol súd v ich neprítomnosti, pričom jedného Bulhara neskôr na základe európskeho zatykača zadržali vo februári vo Francúzsku a odovzdali maďarským orgánom.



Chladiarenské vozidlo s mŕtvymi migrantmi nechali prevádzači odstavené na diaľnici pri rakúskej obci Parndorf. V nákladnom priestore bolo zatvorených 59 mužov, osem žien a štyri deti, pričom sa predpokladá, že sa zadusili ešte na území Maďarska.



Proces, ktorý sa začal 21. júna 2017, sa mal skončiť vynesením rozsudkov pôvodne ešte pred koncom roka 2017.



Maďarské vyšetrovacie orgány prevzali prípad úmrtia migrantov od Rakúska 4. novembra 2015.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach