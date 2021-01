Súd v ruskom meste Chimki vzal Navaľného do väzby na 30 dní

Moskva 18. januára (TASR) - Súd v ruskom meste Chimki vzal v pondelok ruského opozičného politika Alexeja Navaľného na 30 dní do väzby. Na svojom konte na sociálnej sieti Twitter o tom informovala Navaľného hovorkyňa Kira Jarmyšová, ktorá spresnila, že Navaľnyj bude vo väzbe do 15. februára.



Okolo policajnej stanice v Chimkách, kde zasadol súd, sa zišli desiatky ľudí, ktorí žiadali Navaľného prepustenie na slobodu, pričom skandovali "Pustiť!".



Medzičasom ministerstvo vnútra podľa agentúry Interfax vysvetlilo, že pojednávanie sa konalo v budove polície pre to, že Navaľnyj sa nepodrobil testu na COVID-19. Z toho istého dôvodu bol obmedzený aj okruh ľudí, ktoré sa na pojednávaní mohli zúčastniť, dodalo ministerstvo.



Navaľného advokáti sa sťažovali, že vyšetrovatelia im neumožnili stretnúť sa so svojím mandantom.



Podľa vyjadrenia Jarmyšovej tak Navaľnyj viac ako 14 hodín nemal možnosť kontaktovať svojich advokátov. Tí ho napokon videli až na pojednávaní súdu, ktoré sa konalo v budove policajnej stanice.



Sudkyňa dala advokátom 30 minút na oboznámenie sa so spisom, o ktorom sa pojednávalo, a 20 minút na rozhovor s klientom.



Súdne pojednávanie o vzatí do väzby sa týkalo kauzy Yves Rocher, v ktorej bol Navaľnyj odsúdený na podmienečný trest väzení v trvaní 3,5 roka.



Federálna služba pre výkon trestu (FSIN) však požaduje zmeniť tento podmienečný trest na nepodmienečný, pričom argumentuje, že Navaľnyj neplnil povinnosti podmienečne odsúdeného a vyhol sa kontrole plnenia podmienok stanovených rozsudkom.



Zasadanie súdu, ktorý bude vo veci rozhodovať na žiadosť FSIN, je naplánované na 29. januára.