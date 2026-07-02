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Súd za znásilnenie poslal 2 tínedžerov do zariadenia pre mladistvých
Tínedžeri znásilnili pri dvoch incidentoch dve dievčatá vo veku 14 a 15 rokov v novembri 2024 a v januári 2025 v grófstve Hampshire na juhu Anglicka.
Autor TASR
Londýn 2. júla (TASR) - Dvaja britskí tínedžeri si za znásilnenie dvoch dievčat odpykajú štyri roky v nápravnom zariadení pre mladistvých, rozhodol vo štvrtok odvolací sud. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Sudca nižšieho súdu Nicholas Rowland im v máji nariadil trojročné výchovné opatrenia, aby sa podľa jeho slov predišlo zbytočnej kriminalizácii maloletých.
Takýto trest vyvolal ostrú kritiku a generálny prokurátor Richard Hermer prípad postúpil na odvolací súd v Londýne pre podozrenie z „neprimeranej zhovievavosti“.
Tínedžeri znásilnili pri dvoch incidentoch dve dievčatá vo veku 14 a 15 rokov v novembri 2024 a v januári 2025 v grófstve Hampshire na juhu Anglicka. Ich videozáznamy boli následne zverejnené na internete.
Sudkyňa Sue Carr vo štvrtok zrušila pôvodné rozsudky a tínedžerov odsúdila na štyri roky v nápravnom zariadení pre mladistvých.
Nezmenený zostal trest tretiemu chlapcovi, ktorý nezahŕňal väzbu. Na znásilnení sa podieľal pri minuloročnom incidente tým, že povzbudzoval druhého chlapca k jeho spáchaniu.
Ku kritikom pôvodných miernych trestov sa počas návštevy Británie pridala aj Francúzka Gisele Pelicotová. Pre stanicu BBC uviedla, že je „hlboko šokovaná tým, že týmto dvom jedincom sa podarilo opäť získať slobodu, zatiaľ čo obete trpia tak veľmi, že sa z toho už nikdy nebudú môcť zotaviť“.
Pelicotová sa vzdala práva na anonymitu počas súdneho procesu v roku 2024 v juhofrancúzskom meste Avignon. Jej bývalý manžel jej takmer desať rokov podával silný liek proti úzkosti, ktorý ju uvádzal do letargie, a iným mužom umožňoval, aby ju znásilňovali. Počas súdneho procesu s ním a sexuálnymi páchateľmi sa stala symbolom boja za práva žien.
Sudca nižšieho súdu Nicholas Rowland im v máji nariadil trojročné výchovné opatrenia, aby sa podľa jeho slov predišlo zbytočnej kriminalizácii maloletých.
Takýto trest vyvolal ostrú kritiku a generálny prokurátor Richard Hermer prípad postúpil na odvolací súd v Londýne pre podozrenie z „neprimeranej zhovievavosti“.
Tínedžeri znásilnili pri dvoch incidentoch dve dievčatá vo veku 14 a 15 rokov v novembri 2024 a v januári 2025 v grófstve Hampshire na juhu Anglicka. Ich videozáznamy boli následne zverejnené na internete.
Sudkyňa Sue Carr vo štvrtok zrušila pôvodné rozsudky a tínedžerov odsúdila na štyri roky v nápravnom zariadení pre mladistvých.
Nezmenený zostal trest tretiemu chlapcovi, ktorý nezahŕňal väzbu. Na znásilnení sa podieľal pri minuloročnom incidente tým, že povzbudzoval druhého chlapca k jeho spáchaniu.
Ku kritikom pôvodných miernych trestov sa počas návštevy Británie pridala aj Francúzka Gisele Pelicotová. Pre stanicu BBC uviedla, že je „hlboko šokovaná tým, že týmto dvom jedincom sa podarilo opäť získať slobodu, zatiaľ čo obete trpia tak veľmi, že sa z toho už nikdy nebudú môcť zotaviť“.
Pelicotová sa vzdala práva na anonymitu počas súdneho procesu v roku 2024 v juhofrancúzskom meste Avignon. Jej bývalý manžel jej takmer desať rokov podával silný liek proti úzkosti, ktorý ju uvádzal do letargie, a iným mužom umožňoval, aby ju znásilňovali. Počas súdneho procesu s ním a sexuálnymi páchateľmi sa stala symbolom boja za práva žien.