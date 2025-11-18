< sekcia Zahraničie
Súd zablokoval novú volebnú mapu Texasu zvýhodňujúcu republikánov

Autor TASR
Washington 18. novembra (TASR) - Americký federálny súd v utorok zablokoval novú podobu volebnej mapy v štáte Texas, ktorá zvýhodňovala republikánov a umožnila by im získať na úkor demokratov päť kresiel v Snemovni reprezentantov. Podľa súdu sa nová mapa javí ako nezákonné rasovo motivované manipulovanie s volebnými obvodmi. TASR o tom informuje podľa magazínu Politico a agentúry AFP.
Súd rozhodol, že nová mapa, ktorá oslabila päť demokratických volebných obvodov v Texase, nemôže byť použitá v tzv. midterms voľbách v roku 2026. Ide o voľby do Snemovne reprezentantov spravidla v polovici prezidentovho štvorročného funkčného obdobia. Federálny súd Texasu prikázal, aby pre voľby použil volebné okrsky z roku 2021. AFP zdôrazňuje, že proti novej mape vystúpili najmä černošskí a hispánski voliči.
Toto rozhodnutie je podľa Politico problém pre administratívu prezidenta Donalda Trumpa v súvislosti so snahou o prekreslenie volebných obvodov v celej krajine. Očakáva sa, že republikáni sa proti rozsudku odvolajú na Najvyššom súde.
Biely dom, ministerstvo spravodlivosti ani kancelária guvernéra Texasu Grega Abbotta na žiadosti o komentár bezprostredne nereagovali.
Volebné obvody v USA sa tradične určujú po celonárodnom sčítaní ľudu, aby odzrkadľovali zmeny v počte obyvateľov na jednotlivých územiach, vysvetľuje AFP. Mapa volebných okrskov, ktorú súd nariadil dodržiavať pre budúcoročné voľby v Texase odzrkadľuje výsledky sčítania ľudu z roku 2020.
Najbližšie sčítanie ľudu je naplánované na rok 2030. Texas je ovládaný republikánmi a pod tlakom Trumpa sa rozhodol, že volebné obvody prekreslí už tento rok s cieľom zabrániť demokratom získať väčšinu v Snemovni reprezentantov, dodáva AFP.
