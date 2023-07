Súd začal nové vyšetrovanie speváčky Shakiry za krátenie daní

Madrid 20. júla (TASR) – Súd v Španielsku vo štvrtok oznámil, že začal nové vyšetrovanie kolumbijskej speváčky Shakire v súvislosti s obvineniami z podvodov na dani z príjmu a majetku v roku 2018. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



V tomto prípade bude rozhodovať súd v meste Esplugues de Llobregat pri Barcelone. Bližšie detaily k vyšetrovaniu však súd bezprostredne neuviedol.



Shakira sa postaví pred súd aj v novembri v ďalšom prípade týkajúcom sa viac ako 14,5 milióna eur, ktoré nezaplatila na daniach z príjmov za roky 2012 - 2014. Prokuratúra žiada pre 46-ročnú speváčku osemročný trest odňatia slobody.



Shakira sa presťahovala do Španielska v roku 2011, keď sa verejnosť dozvedela o jej vzťahu s futbalistom FC Barcelona Gerardom Piquém, ale až do roku 2015 mala oficiálny pobyt na Bahamách. Pár, ktorý má spolu dve deti, vlani v júni oznámil rozchod.



Prokuratúra v Barcelone tvrdí, že trojnásobná držiteľka ceny Grammy v rokoch 2012 - 2014 viac ako polovicu tohto obdobia žila v Španielsku a mala tam platiť aj dane, hoci oficiálne bydlisko mala na Bahamách.



Jej právnici tvrdia, že do Španielska sa plnohodnotne presťahovala až v roku 2015, pričom si splnila všetky daňové povinnosti. Okrem toho zaplatila ďalšie tri milióny eur úrokov.



Shakira, vlastným menom Shakira Isabel Mebarak Ripollová, pre magazín Elle povedala, že hroziaci súdny proces, rozchod s Piquém, boj o opatrovníctvo detí a choroba jej otca znamenali, že to boli "jedny z najťažších okamihov jej života".



Meno speváčky sa objavilo aj v tzv. Pandora Papers zverejnených v októbri 2021. Je to súhrnný názov pre takmer 12 miliónov uniknutých dokumentov, odhaľujúcich skryté presuny kapitálu vysoko postavených členov vlád či celebrít.