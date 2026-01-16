< sekcia Zahraničie
Súd začal pojednávať o žalobe Ruska proti spoločnosti Euroclear
Sudkyňa Anna Petruchinová rozhodla, že konanie sa na žiadosť CBR uskutoční s vylúčením verejnosti, aby sa „ochránilo bankové tajomstvo“.
Moskva 16. januára (TASR) – Pred arbitrážnym súdom v Moskve sa v piatok začalo predbežné pojednávanie v prípade žaloby, ktorú Centrálna banka Ruska (CBR) podala proti belgickej finančnej skupine Euroclear v súvislosti s osudom ruských aktív zablokovaných v Európe. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Žaloba na Euroclear bola podaná v decembri 2025 – v čase, keď Európska únia diskutovala o využití zmrazených ruských prostriedkov na finančnú pomoc Ukrajine. EÚ však tento plán napokon neschválila a namiesto toho sa rozhodla pre pôžičku krytú spoločným rozpočtom Únie.
AFP pripomenula, že ruský prezident Vladimir Putin v decembri označil realizáciu plánu EÚ na zhabanie ruských aktív na pomoc Ukrajine za lúpež a varoval pred vážnymi dôsledkami.
Po tom, ako Rusko pred takmer štyrmi rokmi rozpútalo vojnu proti Ukrajine, EÚ zmrazila desiatky miliárd eur z ruských rezerv. Išlo o súčasť sankcií zameraných na oslabenie ruskej vojenskej mašinérie.
Pri podaní žaloby CBR uviedla, že Euroclear postupoval nezákonne, keď tieto aktíva zmrazil. Požaduje približne 232 miliárd dolárov (199 miliárd eur), čo podľa nej zahŕňa hodnotu aktív aj náhradu za ušlé výnosy.
Nateraz nie je jasné, aké dôsledky by mohli mať prípadné právne kroky podniknuté v Rusku.
Právnici zastupujúci spoločnosť Euroclear, ktorí boli na súde prítomní, odmietli prípad komentovať, doplnila AFP. Hovorca Euroclearu v decembri uviedol, že spoločnosť „čelí v Rusku viac ako 100 súdnym žalobám“.
