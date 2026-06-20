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Súd zakázal manželke premiéra Sáncheza opustiť krajinu
Sudca Juan Carlos Peinado nariadil Gómezovej odovzdať cestovný pas a uložil jej povinnosť hlásiť sa na súde dvakrát mesačne, kým nebude v tejto veci vynesený rozsudok, uvádza sa v rozhodnutí.
Autor TASR
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Madrid 20. júna (TASR) - Manželka španielskeho premiéra Pedra Sáncheza Begoňa Gómezová sa musí postaviť pred súd v súvislosti s obvineniami z korupcie. Tamojší sudca jej v sobotu zakázal opustiť krajinu, informuje TASR podľa agentúr Reuters a AFP.
Sudca Juan Carlos Peinado nariadil Gómezovej odovzdať cestovný pas a uložil jej povinnosť hlásiť sa na súde dvakrát mesačne, kým nebude v tejto veci vynesený rozsudok, uvádza sa v rozhodnutí. Presný dátum súdneho procesu nebol podľa AFP doposiaľ stanovený.
Súd uviedol, že „všetkým hraničným priechodom a civilným aj vojenským letiskám budú vydané pokyny“, aby sa zabezpečilo, že Gómezová dodrží zákaz opustiť krajinu.
Vyšetrovanie proti nej sa začalo v apríli 2024 s cieľom zistiť, či zneužila svoje postavenie ako manželka premiéra na osobný prospech, čo ona aj Sánchez popierajú.
V apríli tohto roka súd Gómezovú formálne obvinil zo sprenevery, zneužitia vplyvu, korupcie v obchodných vzťahoch a zneužitia finančných prostriedkov.
Kauza sa týka najmä vytvorenia a vedenia katedry na Univerzite Complutense v Madride, ktorú Gómezová spoluriadila, ako aj údajného zneužívania verejných zdrojov a kontaktov na presadzovanie osobných záujmov.
Gómezová akékoľvek pochybenia odmieta. Sánchez stíhanie svojej manželky označuje za pokus pravice oslabiť jeho vládu. Opozičné strany už viackrát premiéra vyzvali, aby podal demisiu.
Podozrenia voči Gómezovej sa začali prešetrovať na základe podnetu protikorupčnej organizácie Manos Limpias (Čisté ruky), ktorá má väzby na krajnú pravicu.
Tento prípad je jedným z viacerých korupčných škandálov, do ktorých bola zapletená rodina španielskeho lídra a jeho bývalí spojenci, čo podľa AFP vyvíja tlak na jeho vládu.
Sudca Juan Carlos Peinado nariadil Gómezovej odovzdať cestovný pas a uložil jej povinnosť hlásiť sa na súde dvakrát mesačne, kým nebude v tejto veci vynesený rozsudok, uvádza sa v rozhodnutí. Presný dátum súdneho procesu nebol podľa AFP doposiaľ stanovený.
Súd uviedol, že „všetkým hraničným priechodom a civilným aj vojenským letiskám budú vydané pokyny“, aby sa zabezpečilo, že Gómezová dodrží zákaz opustiť krajinu.
Vyšetrovanie proti nej sa začalo v apríli 2024 s cieľom zistiť, či zneužila svoje postavenie ako manželka premiéra na osobný prospech, čo ona aj Sánchez popierajú.
V apríli tohto roka súd Gómezovú formálne obvinil zo sprenevery, zneužitia vplyvu, korupcie v obchodných vzťahoch a zneužitia finančných prostriedkov.
Kauza sa týka najmä vytvorenia a vedenia katedry na Univerzite Complutense v Madride, ktorú Gómezová spoluriadila, ako aj údajného zneužívania verejných zdrojov a kontaktov na presadzovanie osobných záujmov.
Gómezová akékoľvek pochybenia odmieta. Sánchez stíhanie svojej manželky označuje za pokus pravice oslabiť jeho vládu. Opozičné strany už viackrát premiéra vyzvali, aby podal demisiu.
Podozrenia voči Gómezovej sa začali prešetrovať na základe podnetu protikorupčnej organizácie Manos Limpias (Čisté ruky), ktorá má väzby na krajnú pravicu.
Tento prípad je jedným z viacerých korupčných škandálov, do ktorých bola zapletená rodina španielskeho lídra a jeho bývalí spojenci, čo podľa AFP vyvíja tlak na jeho vládu.