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Súd zakázal popravu plynným dusíkom v Alabame ako protiústavnú
Federálna sudkyňa Emily Marksová vydala rozhodnutie len niekoľko hodín po tom, čo odvolací súd zrušil jej pôvodný nález, že táto metóda je v súlade s ústavou.
Autor TASR
Montgomery 10. júna (TASR) — Americký federálny súd v utorok zablokoval v štáte Alabama popravu väzňa pomocou plynného dusíka, pretože táto metóda porušuje ústavný zákaz krutých a nezvyčajných trestov. TASR o tom píše podľa agentúry AP.
Federálna sudkyňa Emily Marksová vydala rozhodnutie len niekoľko hodín po tom, čo odvolací súd zrušil jej pôvodný nález, že táto metóda je v súlade s ústavou. Marksová natrvalo zakázala popravu 49-ročného Jeffreyho Leeho pomocou plynného dusíka. Jeho poprava sa mala uskutočniť vo štvrtok.
Rozhodnutie blokuje používanie kontroverznej metódy popravy, ktorú Alabama používa od roku 2024. Podľa AP táto téma pravdepodobne smeruje na Najvyšší súd USA, ktorý doteraz nikdy nemusel rozhodnúť, že metóda popravy v niektorom zo štátov je protiústavná.
Generálna prokuratúra Alabamy sa proti rozhodnutiu odvolá, uvádza sa v utorkovom večernom podaní na súd. Hovorkyňa právneho tímu odsúdeného Leeho uviedla, že sa k nemu bezprostredne nevyjadria.
„Lee prevahou dôkazov preukázal, že tento protokol predstavuje krutý a nezvyčajný trest v rozpore s ôsmym dodatkom,“ napísala Marksová. Taktiež rozhodla, že štát mal možnosť prejsť na Leeho preferovanú metódu, teda popravnú čatu. Väzni, ktorí spochybňujú metódu popravy, musia navrhnúť alternatívnu metódu.
Marksová napísala, že štát Alabama má dve ďalšie povolené metódy popravy, smrteľnú injekciu a elektrické kreslo. Povedala, že Lee „nemá nárok na súdny príkaz, ktorý by štátu zakazoval popraviť ho pomocou jednej z týchto metód“.
V roku 2024 začala Alabama používať plynný dusík na vykonávanie niektorých popráv. Zahŕňa to pripevnenie respirátora k tvári osoby a nahradenie dýchateľného vzduchu čistým plynným dusíkom. Dusík bol doteraz použitý pri ôsmich popravách v Spojených štátoch – sedemkrát v Alabame a raz v Louisiane.
Federálna sudkyňa Emily Marksová vydala rozhodnutie len niekoľko hodín po tom, čo odvolací súd zrušil jej pôvodný nález, že táto metóda je v súlade s ústavou. Marksová natrvalo zakázala popravu 49-ročného Jeffreyho Leeho pomocou plynného dusíka. Jeho poprava sa mala uskutočniť vo štvrtok.
Rozhodnutie blokuje používanie kontroverznej metódy popravy, ktorú Alabama používa od roku 2024. Podľa AP táto téma pravdepodobne smeruje na Najvyšší súd USA, ktorý doteraz nikdy nemusel rozhodnúť, že metóda popravy v niektorom zo štátov je protiústavná.
Generálna prokuratúra Alabamy sa proti rozhodnutiu odvolá, uvádza sa v utorkovom večernom podaní na súd. Hovorkyňa právneho tímu odsúdeného Leeho uviedla, že sa k nemu bezprostredne nevyjadria.
„Lee prevahou dôkazov preukázal, že tento protokol predstavuje krutý a nezvyčajný trest v rozpore s ôsmym dodatkom,“ napísala Marksová. Taktiež rozhodla, že štát mal možnosť prejsť na Leeho preferovanú metódu, teda popravnú čatu. Väzni, ktorí spochybňujú metódu popravy, musia navrhnúť alternatívnu metódu.
Marksová napísala, že štát Alabama má dve ďalšie povolené metódy popravy, smrteľnú injekciu a elektrické kreslo. Povedala, že Lee „nemá nárok na súdny príkaz, ktorý by štátu zakazoval popraviť ho pomocou jednej z týchto metód“.
V roku 2024 začala Alabama používať plynný dusík na vykonávanie niektorých popráv. Zahŕňa to pripevnenie respirátora k tvári osoby a nahradenie dýchateľného vzduchu čistým plynným dusíkom. Dusík bol doteraz použitý pri ôsmich popravách v Spojených štátoch – sedemkrát v Alabame a raz v Louisiane.