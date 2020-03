Súd zamietol Assangeovu žiadosť o prepustenie na kauciu

Londýn 25. marca (TASR) - Zakladateľa organizácie WikiLeaks Juliana Assangea odmietli v stredu prepustiť na kauciu z väzenia v Londýne, kde je umiestnený, zatiaľ čo s ním prebieha súdne pojednávanie vo veci možného vydania do Spojených štátov. O prepustenie žiadali Assangeovi právnici s argumentom, že ich klient je väzení vystavený veľkému riziku nákazy novým koronavírusom, informuje agentúra Reuters.



"V súčasnosti nie je táto globálna pandémia sama o sebe dôvodom na prepustenie pána Assangea," uviedla na súde v londýnskom Westminster sudkyňa Vanessa Baraitserová.



Dodala, že Assangeovo správanie v minulosti odhalilo, kam až je tento muž pripravený zájsť, aby sa vyhol pojednávaniu o vydaní do USA. Exitujú tak podľa jej slov vážne dôvody domnievať sa, že po prepustení by mohol znova ujsť.



Sudkyňa tým podľa agentúry Reuters odkázala na skutočnosť, že Assange už v minulosti porušil podmienky prepustenia na kauciu. Stalo sa tak po tom, ako bol v Británii v roku 2012 zatknutý na žiadosť Švédska. Vo Švédsku ho totiž vtedy obviňovali zo sexuálneho útoku, avšak toto vyšetrovanie bolo neskôr zastavené.



Austrálčan Assange (48) sa po prepustení na kauciu v roku 2012 uchýlil na ekvádorské veľvyslanectvo v Londýne, kde následne strávil sedem rokov. Britská polícia ho v budove tejto ambasády zatkla 11. apríla 2019 po tom, ako mu Ekvádor po sérii vzájomných sporov odňal azyl. Britský súd mu následne udelil 50-týždňové väzenie za zmienené porušenie podmienok prepustenia na kauciu. Tento trest si už Assange odpykal, naďalej však zostáva v londýnskej väznici Belmarsh, zatiaľ čo sa rozhoduje o jeho extradícii.



Spojené štáty požadujú Assangeovo vydanie v súvislosti so zverejnením tajných amerických vojenských a diplomatických dokumentov. Americké úrady voči nemu vzniesli už 18 obvinení, väčšinu na základe zákona o špionáži. Assange by v prípade usvedčenia mohol stráviť vo väzení aj celé desaťročia.