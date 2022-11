Súd zamietol Bolsonarovu sťažnosť na výsledky prezidentských volieb

Brazília 24. novembra (TASR) — Brazílsky Najvyšší volebný súd (TSE) zamietol žiadosť strany prezidenta Jaira Bolsonara o preskúmanie výsledkov októbrových prezidentských volieb. Pravicový Bolsonaro v nich utrpel porážku od svojho ľavicového súpera Luiza Inácia Lulu da Silvu.



Bolsonarova Liberálna strana (PL) v utorok napadla výsledky volieb na Najvyššom volebnom súde pre údajné volebné podvody. Podľa súdu však svoje tvrdenia nepodložila relevantnými dôkazmi, informuje TASR na základe štvrtkovej správy agentúry DPA.



Podľa stredajšieho vyjadrenia predsedu súdu Alexandreho de Moraesa bola sťažnosť prezidentovej strany zamietnutá a zároveň jej bola udelená pokuta vo výške 23 miliónov brazílskych reálov (približne 4,2 milióna eur).



Udelenie finančnej pokuty zdôvodnil tým, že sťažovatelia konali "nezodpovedne" a "so zlým úmyslom", pričom zamýšľali iniciovať vo veci právne konanie.



PL vo svojej sťažnosti spochybnila hlasy odovzdané prostredníctvom niektorých starších modelov elektronických hlasovacích zariadení. Žiadala súd, aby tieto hlasy oficiálne vyhlásil za neplatné.



Bolsonaro už roky bez uvedenia dôkazov tvrdí, že brazílsky volebný systém je náchylný na podvody. Pred prezidentskými voľbami opakovane naznačoval, že by nemusel v prípade svojej prehry uznať ich výsledky.



Lula da Silva podľa oficiálnych výsledkov zvíťazil v októbrovom druhom kole volieb nad Bolsonarom tesným, menej ako dvojpercentným náskokom. Výsledky už potvrdil TSE a uznali ich zahraniční spojenci Brazílie. Bolsonaro tak však doposiaľ jednoznačne neurobil, no nariadil svojej administratíve, aby začala proces odovzdania moci jeho nástupcovi.