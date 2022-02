Súd zamietol Breivikovu žiadosť o podmienečné prepustenie

Na archívnej snímke pietne miesto pre obete útoku. Foto: TASR/AP

Oslo 1. februára (TASR) - Nórsky súd zamietol žiadosť masového vraha Andersa Behringa Breivika o podmienečné prepustenie. Vyplýva to z rozhodnutia, ktoré bolo zverejnené v utorok. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.," uviedol v rozhodnutí okresný súd v nórskom Telemarku.Breivik spáchal pred desiatimi rokmi najsmrteľnejšie teroristické útoky v histórii krajiny, pri ktorých zahynulo 77 ľudí a ďalších takmer 100 bolo zranených. Najprv nastražil bombu vo vládnej štvrti v hlavnom meste Oslo. Explózia pripravila o život osem ľudí. Zhruba o dve hodiny neskôr spustil streľbu na účastníkov mládežníckeho letného tábora organizovaného vládnucou Nórskou robotníckou stranou na ostrove Utöya, kde Breivik prezlečený za policajta zastrelil 69 osôb.V roku 2012 Breivika odsúdili na 21 rokov väzenia a o podmienečné prepustenie mohol požiadať po prvý raz po desiatich rokoch. Jeho trest však môže byť neobmedzene predlžovaný v prípade, že stále predstavuje hrozbu pre spoločnosť. Súd v Osle, ktorý ešte pred rokmi rozhodol o Breivikovej vine, v čase udelenia trestu uviedol, že muž bude s veľkou pravdepodobnosťou schopný vraždiť aj po odpykaní stanoveného trestu.Súdne pojednávanie v polovici januára Breivik podľa DPA využil na šírenie svojich krajine pravicových názorov. Odsúdený si do súdnej siene priniesol tašku na prenosný počítač, na ktorej bol umiestnený pravicový odkaz. Neskôr použil nacistický pozdrav. Sudca ho následne požiadal, aby počas pojednávania neukazoval politické plagáty.Súdom priradená psychiatrička Randi Rosenqvistová v polovici januára vyhlásila, že nórsky terorista je rovnako nebezpečný ako v roku 2011, keď zavraždil 77 ľudí. Svedectvo Rosenqvistovej sa považovalo za kľúčové pri určení, či bude Breivik podmienečne prepustený. Väčšina expertov to ešte pred utorňajším rozhodnutí súdu považovala za veľmi nepravdepodobné. Breivik nikdy nevyjadril ľútosť nad svojimi činmi.