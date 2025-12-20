< sekcia Zahraničie
Súd zamietol ďalšie Bolsonarovo odvolanie proti rozsudku za prevrat
Predchádzajúce neúspešné odvolanie sa podľa obhajoby týkalo „nejasností, opomenutí a rozporov“ v súdnom procese.
Autor TASR
Brazília 20. decembra (TASR) - Sudca brazílskeho Najvyššieho súdu v piatok odmietol nové odvolanie bývalého prezidenta Jaira Bolsonara proti odsúdeniu za pokus o prevrat. Vyplýva to z dokumentu súdu, do ktorého nahliadla agentúra AFP, píše TASR.
Bolsonaro (70) si od novembra odpykáva 27-ročný trest odňatia slobody po tom, ako najvyšší súd konštatoval, že vyčerpal všetky riadne opravné prostriedky. Jeho právnici napriek tomu tri dni po nástupe do výkonu trestu podali nové odvolanie k vecnej podstate jeho prípadu.
Sudca Alexandre de Moraes, ktorý procesu proti Bolsonarovi predsedal, vysvetlil, že najnovšie odvolanie nepripustil, lebo by si vyžadovalo, aby sa proti Bolsonarovmu odsúdeniu vyslovili aspoň dvaja sudcovia. Z päťčlenného senátu Najvyššieho súdu pritom za exprezidentovu vinu hlasovali štyria sudcovia.
Bolsonaro pôsobil vo funkcii prezidenta v rokoch 2019-22 a bol uznaný za vinného zo sprisahania s cieľom zabrániť svojmu nástupcovi Luizovi Ináciovi Lulu da Silvovi prevziať úrad. Bolsonaro svoju vinu odmieta a tvrdí, že je obeťou politického prenasledovania.
Konzervatívcami ovládaný brazílsky Kongres však tento týždeň schválil zákon, ktorý by mohol viesť k zníženiu Bolsonarovho trestu na niečo vyše dva roky. Prezident Lula avizoval, že tento zákon bude vetovať. Kongres však môže jeho veto prehlasovať.
