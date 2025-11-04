< sekcia Zahraničie
Súd zamietol Dodikove odvolania proti zákazu politickej činnosti
Ústavný súd v utorok uviedol, že Dodikove odvolania sú neopodstatnené, pretože ani rozsudok, ani rozhodnutie volebnej komisie neporušili ústavu a platné zákony.
Sarajevo 4. novembra (TASR) - Ústavný súd Bosny a Hercegoviny v utorok zamietol odvolania bývalého prezidenta Republiky srbskej (RS) Milorada Dodika proti rozhodnutiam súdu a centrálnej volebnej komisie, ktorými ho zbavili mandátu prezidenta a zakázali mu politickú činnosť. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Dodika vo februári pre obvinenia z nerešpektovania rozhodnutí vysokého predstaviteľa OSN v Bosne a Hercegovine Christiana Schmidta odsúdili na ročné väzenie a udelili mu šesťročný zákaz vykonávať politickú činnosť. V auguste ho centrálna volebná komisia oficiálne zbavila funkcie prezidenta a preto sa obrátil na ústavný súd.
Ústavný súd v utorok uviedol, že Dodikove odvolania sú neopodstatnené, pretože ani rozsudok, ani rozhodnutie volebnej komisie neporušili ústavu a platné zákony. Exprezident označil rozhodnutie súdu za politicky motivované.
Centrálna volebná komisia vyhlásila predčasné prezidentské voľby v Republike srbskej (RS) na 23. novembra. Dodikova strana SNSD (Aliancia nezávislých sociálnych demokratov) do nich nominovala ako svojho kandidáta Sinišu Karana. Parlament RS za dočasnú prezidentku vymenovala dlhoročnú Dodikovu poradkyňu a blízku spolupracovníčku Anu Trišičovú Babičovú.
Bosna a Hercegovina je federálny štát. Okrem RS so srbskou väčšinou ho tvorí aj Federácia Bosny a Hercegoviny, v ktorej dominujú Bosniaci (Moslimovia) a Chorváti. Oba štátne subjekty boli vytvorené na základe Daytonskej mierovej dohody, ktorá ukončila vojnu v rokoch 1992 - 1995. Na jej plnenie dozerá vysoký predstaviteľ vymenovaný medzinárodným spoločenstvom. Jeho legitimitu bosnianski Srbi neuznávajú.
