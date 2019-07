Súd zamietol Epsteinovu žiadosť o kauciu

Epsteina tento pondelok obvinili zo zneužívania maloletých dievčat.

New York 18. júla (TASR) - Súd v New Yorku zamietol vo štvrtok žiadosť o prepustenie na kauciu pre amerického finančníka Jeffreyho Epsteina, ktorý je obvinený z pohlavného zneužívania maloletých. Informovala o tom agentúra AP.



Rozhodnutie súdu prišlo po tom, čo prokurátor požiadal, aby Epstein zostal vo vyšetrovacej väzbe, pretože má dostatok prostriedkov na to, aby opustil Spojené štáty, a zároveň by jeho prepustenie predstavovalo bezpečnostné riziko. Prokurátor sa tiež obáva, že by sa Epstein mohol pokúsiť ovplyvňovať rastúci počet svedkov potvrdzujúcich obvinenia, že sa v minulosti dopustil sexuálneho zneužívania maloletých dievčat.



Právnici 66-ročného Epsteina tvrdia, že ich klient nemá v úmysle opustiť Spojené štáty a je ochotný poskytnúť záruku v celkovej výške 559 miliónov dolárov a na súd by mal čakať v domácom väzení vo svojom manhattanskom sídle v hodnote 77 miliónov dolárov.



Epsteina tento pondelok obvinili zo zneužívania maloletých dievčat. Z dokumentov, ktoré boli v pondelok na súde zverejnené, vyplýva, že Epstein čelí obvineniu zo založenia zločineckej siete, ktorá mu umožňovala pohlavne zneužívať desiatky neplnoletých dievčat. Najmladšie obete mali v tom čase podľa AP len 14 rokov.



Nejde o prvý proces, v ktorom figuruje tento známy finančník s väzbami na vysoko postavených predstaviteľov Spojených štátov vrátane súčasného šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa a bývalého prezidenta Billa Clintona.



Ešte v roku 2008 uzavrel prokurátor s Epsteinom kontroverznú dohodu o vine a treste. Finančník sa vtedy priznal, že pre svojich klientov zabezpečoval neplnoleté prostitútky, za čo strávil rok vo floridskom väzení.