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Súd zamietol námietku proti výstavbe čínskej megaambasády v Londýne
Čína získala pozemok, na ktorom stojí historický komplex bývalej Kráľovskej mincovne (Royal Mint Court) v roku 2018 za približne 327 miliónov dolárov.
Autor TASR
Londýn 31. júla (TASR) — Britský Vrchný súd v piatok zamietol žalobu proti udeleniu stavebného povolenia na výstavbu rozsiahleho komplexu ambasády Čínskej ľudovej republiky v centre Londýna. Združenie obyvateľov a podnikateľov Royal Mint Court v reakcii oznámilo, že pripravujú odvolanie a budú pokračovať v právnom boji. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
Združenie Royal Mint Court z mestskej štvrte Tower Hamlets namietalo, že plánovaná ambasáda v susedstve historickej pevnosti na brehu Temže (Tower of London) môže zvýšiť riziko teroristického útoku, špionáže a represií voči demonštrantom. Podľa rozhodnutia súdu však v januári pri udelení stavebného povolenia minister pre bývanie aj mestská časť Tower Hamlets postupovali zákonne.
Združenie avizovalo odvolanie voči verdiktu s cieľom dostať prípad na britský Najvyšší súd. Zároveň obnovilo crowdfundingovú kampaň na pokrytie súdnych nákladov.
„Peking si myslí, že toto rozhodnutie je konečné. Nie je. Odvolanie sa už pripravuje,“ uviedol predseda združenia Luke Pollard.
Čína získala pozemok, na ktorom stojí historický komplex bývalej Kráľovskej mincovne (Royal Mint Court) v roku 2018 za približne 327 miliónov dolárov a plánuje tam vybudovať najväčší diplomatický komplex v Spojenom kráľovstve. Okrem samotnej budovy veľvyslanectva tam bude aj 225 rezidencií a kultúrne centrum ČĽR.
Projekt dlhodobo sprevádza odpor miestnych obyvateľov, ľudskoprávnych organizácií a kritikov komunistickej čínskej vlády. Stavebné povolenie bolo udelené v januári krátko pred návštevou premiéra Keira Starmera v Pekingu napriek kritike opozičných politikov, aktivistov aj amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Podľa zverejnených dokumentov má „megaambasáda“ zaberať plochu presahujúcu 20.000 štvorcových metrov, čím by sa stala najväčšou v Londýne aj v západnej Európe. Denník Daily Telegraph informoval, že získal neupravené stavebné plány ambasády s podzemnými „tajnými priestormi“ v blízkosti komunikačných káblov.
Dan Jarvis ako štátny tajomník britského ministerstva vnútra pre bezpečnosť vo vláde Keira Starmera ubezpečil 20. januára poslancov parlamentu, že všetky riziká sú pod kontrolou a britské spravodajské služby pomohli vypracovať opatrenia na ich minimalizáciu. Po dokončení komunistická Čína plánuje do „megaambasády“ zlúčiť sedem objektov, ktoré v súčasnosti využíva v Londýne, čo by podľa vlády prinieslo aj výhody v oblasti bezpečnosti.
Združenie Royal Mint Court z mestskej štvrte Tower Hamlets namietalo, že plánovaná ambasáda v susedstve historickej pevnosti na brehu Temže (Tower of London) môže zvýšiť riziko teroristického útoku, špionáže a represií voči demonštrantom. Podľa rozhodnutia súdu však v januári pri udelení stavebného povolenia minister pre bývanie aj mestská časť Tower Hamlets postupovali zákonne.
Združenie avizovalo odvolanie voči verdiktu s cieľom dostať prípad na britský Najvyšší súd. Zároveň obnovilo crowdfundingovú kampaň na pokrytie súdnych nákladov.
„Peking si myslí, že toto rozhodnutie je konečné. Nie je. Odvolanie sa už pripravuje,“ uviedol predseda združenia Luke Pollard.
Čína získala pozemok, na ktorom stojí historický komplex bývalej Kráľovskej mincovne (Royal Mint Court) v roku 2018 za približne 327 miliónov dolárov a plánuje tam vybudovať najväčší diplomatický komplex v Spojenom kráľovstve. Okrem samotnej budovy veľvyslanectva tam bude aj 225 rezidencií a kultúrne centrum ČĽR.
Projekt dlhodobo sprevádza odpor miestnych obyvateľov, ľudskoprávnych organizácií a kritikov komunistickej čínskej vlády. Stavebné povolenie bolo udelené v januári krátko pred návštevou premiéra Keira Starmera v Pekingu napriek kritike opozičných politikov, aktivistov aj amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Podľa zverejnených dokumentov má „megaambasáda“ zaberať plochu presahujúcu 20.000 štvorcových metrov, čím by sa stala najväčšou v Londýne aj v západnej Európe. Denník Daily Telegraph informoval, že získal neupravené stavebné plány ambasády s podzemnými „tajnými priestormi“ v blízkosti komunikačných káblov.
Dan Jarvis ako štátny tajomník britského ministerstva vnútra pre bezpečnosť vo vláde Keira Starmera ubezpečil 20. januára poslancov parlamentu, že všetky riziká sú pod kontrolou a britské spravodajské služby pomohli vypracovať opatrenia na ich minimalizáciu. Po dokončení komunistická Čína plánuje do „megaambasády“ zlúčiť sedem objektov, ktoré v súčasnosti využíva v Londýne, čo by podľa vlády prinieslo aj výhody v oblasti bezpečnosti.