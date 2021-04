Súd zamietol Navaľného odvolanie v kauze veterána

Moskva 29. apríla (TASR) – Súd v Moskve vo štvrtok zamietol odvolanie väzneného ruského politika Alexeja Navaľného proti rozsudku v kauze ohovárania veterána druhej svetovej vojny. Informoval o tom spravodajský portál Novaja gazeta.



Navaľného obhajoba žiadala o zrušenie rozhodnutia súdu, a to pre nedostatok dôkazov. Chcela tiež dosiahnuť, aby jej mandant bol zbavený obvinení. Trest vynesený nad Navaľným je podľa jeho advokátov nezákonný, nespravodlivý a bol vynesený v rozpore s právnym poriadkom.



Zástupkyňa prokuratúry označila argumenty obhajoby za neodôvodnené. Rozsudok nad Navaľným bol podľa jej názoru vynesený legálne v súlade so všetkými procesnými normami.



Medzičasom sa na Navaľného webovej stránke objavila informácia, že Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom) začal proti Navaľnému a jeho spolupracovníkom Leonidovi Volkovovi a Ivanovi Ždanovovi nové konanie - vo veci vytvorenia neziskovej organizácie, ktorá zasahuje do práv občanov.



Podľa zverejnených dokumentov bola táto kauza otvorená ešte 4. februára. Navaľného tím sa k tejto informácii dostal počas oboznámenia sa s materiálmi kauzy, ktorá súvisí s tvrdeniami prokuratúry, že Navaľným založené nadácie a sieť jeho štábov v regióne by mali by súdom označené za extrémistické a tým aj zakázané.



V prípade, že tak súd rozhodne, nadácie Fond boja proti korupcii (FBK) a Fond na ochranu práv občanov (FZPG) budú postavené na roveň džihádistickým organizáciám Islamský štát a al-Káida, ktorých činnosť je v Rusku je zakázaná.



Na základe rozhodnutia ruského ministerstva spravodlivosti boli už FBK i FZPG zaradené na zoznam tzv. zahraničných agentov.



Označenie zahraničný agent udeľujú ruské úrady na základe zákona z roku 2012, podľa ktorého sa používa pri každej mimovládnej organizácii prijímajúcej peniaze zo zahraničia. V roku 2017 sa platnosť zákona rozšírila aj na médiá.