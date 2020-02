Súd zamietol návrhy Zemana týkajúce sa zákona o konflikte záujmov

Praha 18. februára (TASR) - Ústavný súd Českej republiky v utorňajšom verdikte zamietol návrhy prezidenta Miloša Zemana a skupiny poslancov z hnutia ANO, ktorí požadovali, aby boli zrušené sporné ustanovenia v zákone o konflikte záujmov prezývanom aj lex Babiš. Informoval o tom webový portál Novinky.cz.



Zeman sa spolu so 41 poslancami z ANO obrátil na Ústavný súd v roku 2017 s argumentom, že predmetný zákon je v rozpore s ústavou a porušuje zákaz diskriminácie na základe majetku. Súd však rozhodol, že zákon je v súlade s ústavným poriadkom.



Zákon o konflikte záujmov zakazuje firmám, v ktorých majú členovia vládneho kabinetu najmenej štvrtinový podiel, aby sa uchádzali o verejné zákazky, nenárokové dotácie a investičné stimuly. Členom vlády a parlamentu zakazuje aj vlastniť iné ako internetové médiá.



Zákon sa dotkol najmä súčasného premiéra Andreja Babiša, ktorý následne previedol akcie svojich firiem Agrofert a SynBiol do zvereneckých fondov. Napriek tomu aj naďalej čelí kritike, že svoje firmy stále ovplyvňuje a využíva dotácie EÚ. Babiš to ale dlhodobo odmieta.