Súd zamietol odvolanie Andrewa Tatea proti obmedzeniu pohybu

Bukurešť 31. mája (TASR) - Britsko-americkému influencerovi Andrewovi Tateovi, ktorý v Rumunsku čaká na súdny proces pre obvinenia z obchodovania s ľuďmi a zo znásilnenia, zamietol vo štvrtok súd odvolanie voči obmedzeniam pohybu, pre ktoré z krajiny nemôže vycestovať. TASR o tom píše podľa agentúry AP.



Andrew Tate (37) sa odvolal proti verdiktu z 10. mája, ktorým mu o 60 dní predĺžili obmedzenia pohybu a zákaz opustiť Rumunsko. Influencer žiadal, aby mohol z krajiny vycestovať s tým, že naďalej zostane v schengenskom priestore, do ktorého Rumunsko v marci čiastočne vstúpilo.



"Nejde o to, že by chcel z tejto krajiny odísť," povedal novinárom na súde jeden z Tateových právnikov, Eugen Vidineac. "Jedna vec je slobodne cestovať, a iná opustiť krajinu. Právo cestovať je ústavným právom... je to jedno zo základných (ľudských) práv," dodal.



Pre mizogýnne názory a nenávistné prejavy mu v minulosti zakázali prístup na rôzne sociálne platformy. Andrewa a jeho brata Tristana Tatea (35) polícia zadržala spolu s dvoma Rumunkami 30. decembra 2022. O tri mesiace neskôr ich z policajnej väzby presunuli do domáceho väzenia. Vlani v júli ich obvinili a nemôžu odísť z Rumunska. V marci ich opäť nakrátko zadržali na základe dvoch európskych zatykačov vydaných vo Veľkej Británii za prípady sexuálneho napadnutia z rokov 2012 – 2015.



Bývalý profesionálny kickboxer Andrew Tate má na sociálnej sieti X už vyše deväť miliónov sledovateľov. Obvinenia opakovane poprel. Tvrdil, že rumunská prokuratúra voči nemu nemá nijaké dôkazy a stal sa terčom politického sprisahania, ktoré ho má umlčať.



Bukurešťský súd koncom apríla rozhodol, že proces s bratmi Tateovcami v kauze obchodovania s ľuďmi sa môže začať, termín pre jeho začiatok však nestanovil. Súd zároveň v marci vyhovel žiadosti britských úradov o vydanie Tateovcov do Spojeného kráľovstva, kde čelia zmieneným obvineniam zo sexuálneho napadnutia. Vydať na trestné stíhanie na základe tohto verdiktu bude možné až po skončení procesu v Rumunsku.