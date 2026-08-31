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Súd zamietol odvolanie Nagyovej v kauze Čapí hnízdo
Potvrdil tak rozhodnutie Mestského súdu v Prahe, ktorý jej v máji tohto roka po dvoch oslobodeniach uložil trojročnú podmienku a peňažný trest.
Autor TASR
Praha 31. augusta (TASR) - Vrchný súd v Prahe zamietol odvolanie českej europoslankyne Jany Nagyovej v kauze Čapí hnízdo. Potvrdil tak rozhodnutie Mestského súdu v Prahe, ktorý jej v máji tohto roka po dvoch oslobodeniach uložil trojročnú podmienku a peňažný trest. V pondelok to uviedla stanica ČT24. Trestné stíhanie premiéra ČR Andreja Babiša je na základe jeho imunity prerušené, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Nagyová sa podľa médiá na pondelkovom pojednávaní nezúčastnila. Sudkyňa Eva Brázdilová uviedla, že vrchný súd stojí za svojimi predchádzajúcimi rozhodnutiami, keď dvakrát zrušil oslobodzujúci rozsudok mestského súdu. Nagyová sa tak podľa Brázdilovej dopustila trestného činu dotačného podvodu a tiež poškodenia finančných záujmov EÚ.
Rozhodnutie je právoplatné, je možné proti nemu podať dovolanie. Je možné očakávať, že ho obhajoba využije, keďže Nagyovej advokát avizoval, že sa proti rozhodnutiu budú brániť všetkými dostupnými prostriedkami. V odvolaní kritizoval vrchný súd za to, že prvostupňovému nariadil, aby obžalovaných odsúdil, hoci ten mal na vec iný názor. Keďže bol však rozhodnutím viazaný, trest jej uložil, i keď s výhradami.
V kauze, ktorou sa pražské súdy zaoberajú od roku 2022, je obžalovaný aj premiér Babiš. V minulosti sa zúčastnil na mnohých súdnych pojednávaniach, na ktorých často emotívne zdôvodňoval, prečo je podľa svojich slov nevinný. Po vlaňajších voľbách ho však poslanci na trestné stíhanie už nevydali a konanie je tak v jeho prípade prerušené, keďže má poslaneckú imunitu. Jeho časť prípadu sa obnoví až potom, keď skončí vo funkcii. Prípad opakovane označil za politický proces. Nagyovú zbavili europoslanci imunity ešte minulý rok.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Nagyová sa podľa médiá na pondelkovom pojednávaní nezúčastnila. Sudkyňa Eva Brázdilová uviedla, že vrchný súd stojí za svojimi predchádzajúcimi rozhodnutiami, keď dvakrát zrušil oslobodzujúci rozsudok mestského súdu. Nagyová sa tak podľa Brázdilovej dopustila trestného činu dotačného podvodu a tiež poškodenia finančných záujmov EÚ.
Rozhodnutie je právoplatné, je možné proti nemu podať dovolanie. Je možné očakávať, že ho obhajoba využije, keďže Nagyovej advokát avizoval, že sa proti rozhodnutiu budú brániť všetkými dostupnými prostriedkami. V odvolaní kritizoval vrchný súd za to, že prvostupňovému nariadil, aby obžalovaných odsúdil, hoci ten mal na vec iný názor. Keďže bol však rozhodnutím viazaný, trest jej uložil, i keď s výhradami.
V kauze, ktorou sa pražské súdy zaoberajú od roku 2022, je obžalovaný aj premiér Babiš. V minulosti sa zúčastnil na mnohých súdnych pojednávaniach, na ktorých často emotívne zdôvodňoval, prečo je podľa svojich slov nevinný. Po vlaňajších voľbách ho však poslanci na trestné stíhanie už nevydali a konanie je tak v jeho prípade prerušené, keďže má poslaneckú imunitu. Jeho časť prípadu sa obnoví až potom, keď skončí vo funkcii. Prípad opakovane označil za politický proces. Nagyovú zbavili europoslanci imunity ešte minulý rok.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)