Súd zamietol odvolanie proti prerozdelení obvodov vo Virgínii
Washington 16. mája (TASR) - Najvyšší súd USA v piatok zamietol posledný pokus demokratov vo Virgínii o oživenie voličmi schváleného plánu na prekreslenie volebných obvodov, ktorý by ich strane poskytol výhodu v novembrových voľbách do Kongresu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Odvolanie sa pokúšalo zvrátiť minulotýždňové rozhodnutie Najvyššieho súdu vo Virgínii, ktorý zablokoval používanie nových volebných máp s argumentom, že demokratickí zákonodarcovia nedodržali ústavné postupy pre konanie referenda. Najvyšší súd neuviedol konkrétny dôvod zamietnutia mimoriadneho odvolania a v písomnom rozhodnutí konštatoval: „Žiadosť o odklad predložená predsedovi Najvyššieho súdu a ním postúpená súdu sa zamieta.“
Návrh na prekreslenie volebných obvodov, ktorý minulý mesiac schválili voliči v štátnom referende, by demokratom výnimočne umožnil prekresliť kongresové obvody Virgínie skôr; volebné obvody sa totiž tradične upravujú raz za desať rokov po celoštátnom sčítaní obyvateľov. Naposledy to bolo v roku 2020. To by mohlo potenciálne rozšíriť doterajšiu prevahu demokratov v pomere 6 ku 5 v delegácii Snemovne reprezentantov až na 10 ku 1, pripomína AFP.
Rozhodnutie ponecháva v platnosti súčasnú mapu a predstavuje ďalší bod sváru v stupňujúcej sa vojne o prekresľovanie obvodov medzi demokratmi a republikánmi, keďže obe strany bojujú o väčšinu v Snemovni reprezentantov. Prezident USA Donald Trump vlani spustil najnovšiu vlnu bojov o volebné obvody, keď vyzval republikánmi vedené štáty, ako je napríklad Texas, aby prekreslili kongresové mapy v prospech svojej strany.
Demokrati reagovali vlastnými krokmi v štátoch ako Kalifornia a Virgínia. Boj o prekresľovanie obvodov dostal nový rozmer po nedávnom rozhodnutí Najvyššieho súdu, podľa ktorého rasa nemôže byť faktorom pri tvorbe kongresových obvodov. To viedlo k novému tlaku na poslednú chvíľu vo viacerých štátoch s republikánskou väčšinou.
Zákonodarcovia v Tennessee minulý týždeň schválili novú mapu, ktorá rozdeľuje jediný väčšinový černošský okres v štáte, pričom sa očakáva, že aj Južná Karolína, Louisiana a Alabama budú žiadať o nové mapy, ak prebiehajúce právne spory budú úspešné v prospech republikánov, dodáva AFP.
