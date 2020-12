Súd zamietol pokus republikánov o zneplatnenie hlasov v Penyslvánii

Washington 9. decembra (TASR) - Najvyšší súd USA zamietol v utorok posledný pokus republikánov o zvrátenie výsledkov prezidentských volieb z 3. novembra v štáte Pensylvánia, v ktorom zvíťazil demokratický kandidát Joe Biden. Informovali o tom agentúry AP a Reuters.



Najvyšší súd zamietol v utorok krátkym vyhlásením bez sprievodného komentára žiadosť kongresmana Mikea Kellyho a ďalších republikánov, ktorí chceli dosiahnuť zneplatnenie väčšiny z približne 2,6 milióna korešpondenčne odovzdaných hlasov. Tvrdili pritom, že tak rozsiahle hlasovanie poštou nebolo v súlade so zákonmi tohto štátu.



Kongresman Kelly, neochvejný spojenec dosluhujúceho prezidenta Donalda Trumpa, sa spoločne s ďalšími republikánmi v kľúčovom americkom štáte Pensylvánia dlho súdnou cestou snažil o zvrátenie Bidenovho víťazstva na úkor Trumpa, pripomína agentúra DPA.



Pensylvánsky guvernér Tom Wolf pritom už skôr potvrdil Bidenovo víťazstvo v tomto štáte. Zbor voliteľov všetkých štátov vrátane Pensylvánie sa pritom zíde 14. decembra a formálne ešte zvolí prezidenta a viceprezidentku na ďalšie funkčné obdobie.



Biden v Pensylvánii, ktorá v kontexte volieb v USA patrí medzi kľúčové štáty, zvíťazil na Trumpom s náskokom viac ako 80.000 hlasov. Práve zisk tohto štátu posunul vtedy Bidena nad hranicu 270 hlasov voliteľov potrebných na celkové víťazstvo v prezidentských voľbách.



Celkovo však napokon Biden získal 306 hlasov voliteľov vrátane 20 v Pensylvánii, pripomína AP. Aj bez Pensylvánie by tak Biden získal viac ako 270 hlasov voliteľov potrebných na zvolenie do úradu.