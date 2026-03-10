< sekcia Zahraničie
Súd zamietol Sarkozyho žiadosť o zlúčenie trestov v kauzách
Autor TASR
Paríž 10. marca (TASR) - Súd v Paríži v pondelok nevyhovel žiadosti bývalého francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho o zlúčenie trestov vynesených v dvoch samostatných prípadoch, známych ako Bismuth a Bygmalion. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.
Sarkozy, ktorý bol prezidentom v rokoch 2007-12, má od svojho odchodu z úradu viaceré problémy s justíciou. Napriek tomu je považovaný za vplyvného pravicového politika.
V roku 2025 sa stal prvým prezidentom modernej Francúzskej republiky, ktorý nastúpil do väzenia. Šlo o kauzu súvisiacu s údajným financovaním jeho predvolebnej kampane v roku 2007 zo strany Líbye. Sarkozy podal proti tomuto rozsudku odvolanie a do oznámenia výsledku odvolacieho konania strávil 20 dní vo väzení. Odvolacie konanie v tehto kauze sa začne 16. marca.
Rozsudky v kauzách Bismuth a Bygmalion sú konečné a právoplatné.
V prípade Bismuth šlo o pokus o vydieranie sudcu. Po tom, ako Sarkozy v decembri 2024 vyčerpal všetky právne prostriedky na odvolanie, si trest začal odpykávať v domácom väzení s elektronickým náramkom. V máji 2025 mu však náramok z nohy odstránili. Súd vtedy vyhovel jeho žiadosti, v ktorej sa odvolával aj na svoj vek.
V novembri 2025 bol Sarkozy právoplatne odsúdený aj v prípade Bygmalion za nezákonné financovanie svojej neúspešnej predvolebnej kampane o znovuzvolenie z roku 2012. Najvyšší súd mu potvrdil trest šesť mesiacov väzenia.
Na neverejnom pojednávaní koncom februára Sarkozy požiadal, aby sa šesťmesačný trest v prípade Bygmalion považoval za odpykaný vďaka elektronickému náramku, ktorý bola jeho sloboda obmedzená v súvislosti s prípadom Bismuth. Súd však v pondelok 9. marca túto jeho žiadosť zamietol. Predpokladá sa, že trest bude môcť opäť vykonať v domácom väzení s elektronickým náramkom.
Žiadosť o zlúčenie trestov je možná len vtedy, ak sú splnené rôzne kritériá, vrátane toho, aby tresty v samostatných konaniach boli rovnakej povahy a aby sa proti nim vyčerpali všetky odvolania.
Sarkozy sa od 16. marca opäť postaví pred súd kvôli odvolaniu v prípade, ktorý sa týka údajného financovania jeho predvolebnej kampane z prostriedkov poskytnutých režim líbyjského vodcu Muammara Kaddáfího. Sarkozy tieto obvinenia odmieta. Súdom bol - zatiaľ neprávoplatne - odsúdený na päť rokov väzenia za zločinné sprisahanie.
Sarkozy je prvým francúzskym lídrom uväzneným od čias Philippa Pétaina, ktorý počas okupácie Francúzska ako šéf štátnej administrácie kolaboroval s nacistickým Nemeckom. Pôvodne mu hrozil trest smrti, ale vzhľadom na vek a službu vo francúzskej armáde v prvej svetovej vojne mu bol trest zmenený na doživotné väzenie. Zomrel vo väzení na ostrove Île d’Yeu.
