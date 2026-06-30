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Súd zamietol snahu Trumpa obmedziť občianstva pre deti narodené v USA
Sudcovia pomerom hlasov šesť k trom potvrdili rozhodnutie súdu nižšej inštancie, ktoré zablokovalo Trumpov výnos z januára 2025 s odvolaním sa na rozpor so štrnástym dodatkom americkej ústavy.
Autor TASR
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Washington 30. júna (TASR) - Najvyšší súd Spojených štátov v utorok zamietol pokus prezidenta Donalda Trumpa obmedziť automatické udeľovanie občianstva osobám narodeným na území USA. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA, Reuters a AFP.
„Všetky osoby narodené alebo naturalizované v Spojených štátoch a podliehajúce ich jurisdikcii sú občanmi Spojených štátov a štátu, v ktorom majú bydlisko,“ uviedol súd v rozhodnutí.
Sudcovia pomerom hlasov šesť k trom potvrdili rozhodnutie súdu nižšej inštancie, ktoré zablokovalo Trumpov výnos z januára 2025 s odvolaním sa na rozpor so štrnástym dodatkom americkej ústavy.
Cieľom nariadenia bolo dosiahnuť, aby všetky deti narodené po 19. februári 2025, ktorých rodičia nie sú občanmi alebo osobami so zákonným trvalým pobytom v USA, podliehali procesu deportácie. Podľa výnosu by tiež nemohli získať sociálne zabezpečenie, rôzne štátne dávky a možnosť legálne pracovať, keď dosiahnu vyšší vek.
Nadobúdanie občianstva na princípe ius soli, podľa ktorého sa občanom automaticky stáva každý človek narodený na území danej krajiny, uplatňuje spolu s USA asi 30 ďalších štátov sveta vrátane Kanady alebo Mexika. Výnimky z tohto pravidla v USA vymedzuje precedens Najvyššieho súdu z roku 1898. Na automatické americké občianstvo nemajú nárok napríklad deti zahraničných diplomatov.
„Všetky osoby narodené alebo naturalizované v Spojených štátoch a podliehajúce ich jurisdikcii sú občanmi Spojených štátov a štátu, v ktorom majú bydlisko,“ uviedol súd v rozhodnutí.
Sudcovia pomerom hlasov šesť k trom potvrdili rozhodnutie súdu nižšej inštancie, ktoré zablokovalo Trumpov výnos z januára 2025 s odvolaním sa na rozpor so štrnástym dodatkom americkej ústavy.
Cieľom nariadenia bolo dosiahnuť, aby všetky deti narodené po 19. februári 2025, ktorých rodičia nie sú občanmi alebo osobami so zákonným trvalým pobytom v USA, podliehali procesu deportácie. Podľa výnosu by tiež nemohli získať sociálne zabezpečenie, rôzne štátne dávky a možnosť legálne pracovať, keď dosiahnu vyšší vek.
Nadobúdanie občianstva na princípe ius soli, podľa ktorého sa občanom automaticky stáva každý človek narodený na území danej krajiny, uplatňuje spolu s USA asi 30 ďalších štátov sveta vrátane Kanady alebo Mexika. Výnimky z tohto pravidla v USA vymedzuje precedens Najvyššieho súdu z roku 1898. Na automatické americké občianstvo nemajú nárok napríklad deti zahraničných diplomatov.