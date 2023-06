Súd zamietol sťažnosť Navaľného proti neposkytovaniu písacích potrieb

Moskva 22. júna (TASR) - Ruský najvyšší súd vo štvrtok zamietol odvolanie opozičného politika Alexeja Navaľného proti väzenským obmedzeniam, ktoré dovoľujú neposkytnúť mu písacie potreby vrátane pera. TASR prevzala správu z portálu britskej televízie Sky News.



Kritik Kremľa si odpykáva deväť rokov väzenia za spreneveru a pohŕdanie súdom v trestaneckej kolónii s maximálnym strážením v obci Melechovo, 240 kilometrov východne od Moskvy.



Navaľnyj sa na najvyššom súde sťažoval, že väzenskí predstavitelia mu neposkytujú pero ani papier.



"Niektorí dostávajú pero a papier na hodinu. Na niektorých miestach ho dostávajú na 15 minút a odsúdený musí list dokončiť do týždňa. Mne čas na napísanie listov z rozvrhu úplne odstránili. Prečo? Rozhodol tak šéf väzenia, preto," písalo sa na jeho profile na sociálnych sieťach v predvečer pojednávania.



Táto sťažnosť je jednou z mnohých proti väzenským predstaviteľom, v ktorých ich obvinil z mnohonásobného porušovania svojich práv. Ruské súdy všetky jeho sťažnosti a žaloby zamietli.



Počas posledného pojednávania ruské úrady argumentovali, že na väzenských obmedzeniach nie je nič zlé a že Navaľnému by mali dávať pero a papier vždy, keď o ne požiada, ak sa od neho nežiada robiť v tom čase niečo iné.



Navaľného argumenty, že v jeho väznici to týmto spôsobom nefunguje, súd odbil a jeho sťažnosť zamietol.