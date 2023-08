Súd zamietol Trumpov pokus posunúť pojednávania v prípade ohovárania

New York 18. augusta (TASR) - Súd v New Yorku v piatok zamietol už štvrtý pokus bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa posunúť súdny proces v prípade ohovárania. Žalobu v roku 2019 podala novinárka E. Jean Carrollová a pojednávanie sa má začať v januári. TASR správu prevzala z agentúry AP a CNN.



Trump žiadal pozastavenie súdneho procesu, pretože sa usiluje uspieť s odvolaním voči inému rozhodnutiu súdu. V tomto prípade ide o odmietnutie exprezidentových tvrdení, že na vyjadrenia o Carrollovej sa vzťahuje prezidentská imunita.



Sudca Lewis Kaplan to označil za ďalší pokus o zdržiavanie. "Tento prípad bol po celé roky z väčšej miery pozastavený, najmä pre opakované úsilie pána Trumpa dosiahnuť odloženie," uviedol Kaplan. "Trumpov posledný návrh - jeho štvrtá takáto žiadosť - je ďalším takýmto pokusom nadmieru oddialiť vyriešenie tejto záležitosti," uviedol.



Trump sa vo voľbách v roku 2024 chce usilovať o znovuzvolenie. Súdny proces, ktorý sa má začať v januári, je jednou z viacerých žalôb, ktorým čelí.



Carrollová pri podávaní žaloby tvrdila, že Trump ju ohováral v prípade jej obvinení zo znásilnenia. Exprezident povedal, že novinárka nie je jeho typ a tiež povedal, že si obvinenia vymyslela s cieľom zvýšiť predaj svojej knihy.