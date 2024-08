Súd zamietol Trumpovo odvolanie voči zákazu o verejných vyjadreniach

New York 1. augusta (TASR) - Súd v New Yorku vo štvrtok zamietol požiadavku amerického exprezidenta Donalda Trumpa, aby zrušil zákaz verejných vyjadrení o účastníkoch procesu, v ktorom bol v máji usvedčený z podplácania pornoherečky. TASR informuje podľa agentúry Reuters a stanice CNN.



Trump sa na základe rozhodnutia súdu nesmie verejne vyjadrovať o žalobcoch, pracovníkoch súdu či ich rodinných príslušníkoch až do 18. septembra, keď má sudca Juan Merchan oznámiť rozsudok.



Trumpovi právnici na žiadosť o vyjadrenie bezprostredne nereagovali. Tvrdia však, že zákaz porušuje Trumpove právo na slobodu prejavu podľa prvého dodatku ústavy. Súd tvrdenia o porušení ústavného práva neuznal a Merchanov zákaz ponechal v platnosti.



Merchan o zákaze rozhodol ešte v apríli pred začiatkom súdneho procesu pre kontroverzné vyjadrenia Trumpa. Čiastočne ho zrušil po 30. máji, keď bol Trump uznaný za vinného. Odvtedy sa môže vyjadrovať o svedkoch a porote, voči žalobcom a ich rodinným príslušníkov sa však opatrenie vyjadrovať stále nemôže.



Manhattanský okresný prokurátor Alvin Bragg vlani v apríli obžaloval Trumpa v 34 bodoch z falšovania obchodných dokumentov a podplácania pornoherečky Stormy Daniels a ďalšej ženy počas predvolebnej kampane v roku 2016. Republikánsky exprezident pred súdom vyhlásil, že je nevinný, porota ho však 30. mája uznala za vinného. Hrozí mu trest odňatia či finančná pokuta.