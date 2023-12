Súd zamietol Trumpovu žiadosť o imunitu v prípade volieb z roku 2020

Washington 2. decembra (TASR) - Americký exprezident Donald Trump nemá imunitu voči trestným obvineniam za činy, ktoré vykonal ako hlava štátu, rozhodol v piatok súd a zamietol jeho žiadosť o zrušenie žaloby, ktorú podal špeciálny prokurátor Jack Smith v súvislosti s Trumpovou nezákonnou snahou zvrátiť svoju volebnú prehru z roku 2020, uvádza tlačová agentúra Reuters.



Okresná sudkyňa Tanya Chutkanová nenašla žiadny právny základ pre záver, že americkí prezidenti nemôžu byť obvinení z trestných činov, keď už nie sú vo funkcii. Trump, ktorý je favoritom na republikánsku nomináciu, chce vyzvať súčasného demokratického prezidenta Joea Bidena aj vo voľbách v roku 2024. Trump bol prezidentom USA v rokoch 2017 až 2021.



"Bez ohľadu na to, aké imunity môže požívať úradujúci prezident, Spojené štáty majú vždy len jedného šéfa výkonnej moci a táto pozícia neznamená doživotnú priepustku z väzenia," napísala Chutkanová vo svojom rozhodnutí.



Keďže Trump je vôbec prvým prezidentom USA, ktorý čelí obvineniu z trestného činu, Chutkanovej rozhodnutie je tiež prvým uznesením amerického súdu, ktoré potvrdzuje, že prezidenti môžu byť obvinení z trestných činov ako všetci ostatní občania. Sudkyňa zároveň odmietla Trumpov argument, že obvinenia porušujú jeho práva na slobodu prejavu podľa prvého dodatku ústavy.



Chutkanovej rozhodnutie posunulo Trumpa o krok bližšie k tomu, aby sa postavil pred porotu v súvislosti s obvinením, že plánoval zasahovať do sčítavania voličských hlasov a brániť kongresovému potvrdeniu Bidenovho víťazstva.



Začiatok súdneho konania je naplánovaný na marec. Trump sa môže proti piatkovému rozhodnutiu okamžite odvolať, čo by mohlo proces oddialiť, kým odvolací súd a prípadne aj najvyšší súd túto otázku zvážia, píše Reuters.



Trump čelí obvineniam z niekoľkých ďalších trestných činov vrátane tých v súvislosti s manipuláciou s utajovanými dokumentmi a údajne krivým účtovníctvom týkajúcim sa peňazí za vynútené mlčanie. Exprezident však všetky obvinenia popiera.