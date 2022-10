Súd zamietol Trumpovu žiadosť o zásah do sporu o zhabané dokumenty

Washington 14. októbra (TASR) - Najvyšší súd USA vo štvrtok zamietol žiadosť bývalého prezidenta Donalda Trumpa, aby zasiahol do sporu o tajné dokumenty, ktoré zhabal Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) počas augustovej razie v Trumpovom sídle Mar-a-Lago na Floride. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Exprezidentov právny tím minulý týždeň požiadal sudcov najvyššieho súdu o zásah, aby približne 100 skonfiškovaných dokumentov s rôznym stupňom utajenia mohol preskúmať súdom poverený nezávislý kontrolór.



Súd nižšej inštancie v septembri na žiadosť ministerstva spravodlivosti USA rozhodol, že externý kontrolór môže preskúmať len tie dokumenty zhabané v Trumpovom sídle, ktoré nepodliehajú utajeniu. Trumpovi právnici žiadali, aby najvyšší súd toto rozhodnutie zrušil a umožnil kontrolórovi prístup aj k utajeným dokumentom.



Agenti FBI pri razii z 8. augusta prehľadali Trumpovo floridské sídlo Mar-a-Lago a našli tam viac než 11.000 dokumentov a fotografií. Približne 100 z nich podliehalo rôznemu stupňu utajenia.



Americké ministerstvo spravodlivosti v tejto súvislosti vyšetruje Donalda Trumpa pre podozrenie z nezákonného prechovávania tajných materiálov, krádeže vládnych dokumentov a marenia výkonu spravodlivosti. Utajené dokumenty si mal Trump odniesť z Bieleho domu pri svojom odchode v januári 2021.



Trumpovi právnici v žiadosti najvyššiemu súdu argumentujú, že nezávislý kontrolór - skúsený brooklynský sudca Raymond Dearie - by mal preskúmať aj dokumenty označené ako utajené. Mal by pri tom zhodnotiť, či skutočne obsahujú nejaké tajné skutočnosti, alebo či ide len o rôzne prezidentské a osobné záznamy, píše agentúra AP.