Súd zamietol vyradiť Navaľného z registra osôb náchylných na útek

Moskva 25. júna (TASR) - Súd v Moskve v piatok zamietol žalobu ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného, ktorý žiadal súd, aby uznal za nezákonné rozhodnutie väzobného tábora o jeho registrácii ako osoby náchylnej na útek, informovali agentúra Interfax a portál Meduza.io.



Podľa obhajoby Navaľného môže jeho registrácia ako osoby náchylnej na útek neskôr skomplikovať aj jeho podmienečné prepustenie.



Podľa Navaľného neexistuje žiaden dôvod, pre ktorý by mal byť takto evidovaný. Viackrát sa tiež sťažoval na to, že ho stráže každú noc budia, pričom dôvodom častého budenia je podľa väzobného tábora práve jeho registrácia ako osoby náchylnej na útek.



Väzobný tábor č. 1 v Moskve nazývaný Kremeľská centrála rozhodol o registrácii Navaľného ako osoby náchylnej na útek 18. februára. Navaľnyj sa v tomto väzobnom tábore nachádzal v januári po tom, ako ho po návrate z Nemecka zadržali. Neskôr ho previezli do väzobného tábora č. 2 v meste Pokrov, kde si odpykáva dvaapolročný trest odňatia slobody vynesený v starej kauze sprenevery. V Pokrove je taktiež evidovaný ako osoba náchylná na útek.



Navaľného zadržali v januári po návrate z Nemecka, kde sa päť mesiacov zotavoval z pokusu o otravu nervovoparalytickou látkou typu novičok. Z tohto činu Navaľnyj obviňuje ruského prezidenta Vladimira Putina a ruské tajné služby. Kremeľ akúkoľvek úlohu pri otrave popiera.



Moskovský súd následne vo februári rozhodol, že počas pobytu v Nemecku Navaľnyj porušil podmienky podmienečného prepustenia v kauze starého prípadu sprenevery, ktorý sa všeobecne považuje za politicky motivovaný.