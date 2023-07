Súd zamietol zákaz piesne Sláva Hongkongu, o ktorý žiadala vláda

Hongkong 28. júla (TASR) - Hongkonský súd v piatok zamietol zákaz distribúcie a vysielania protestnej piesne "Sláva Hongkongu", o ktorý žiadala tamojšia vláda. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Pieseň "Sláva Hongkongu" vznikla počas hromadných protivládnych protestov v roku 2019 a jej text vyzýva na slobodu a demokraciu. Pieseň sa odvtedy niekoľkokrát nesprávne hrala na viacerých medzinárodných športových podujatiach namiesto čínskej štátnej hymny "Pochod dobrovoľníkov".



Návrh hongkonskej vlády mal trestať každého, kto by protestnú pieseň využíval na obhajobu a podporu odtrhnutia Hongkongu od Číny či podnecovanie k hanobeniu štátnej hymny aj v online prostredí.



Takýto zákaz by mal podľa kritikov v tomto mestskom štáte ďalekosiahle dôsledky na slobodu prejavu a práva na informácie, ktoré sú už i tak ohrozené zásahmi Pekingu proti hongkonským podporovateľom demokracie.



Hongkong je bývalá britská kolónia, ktorá sa vrátila pod čínsku správu v roku 1997. Bolo mu prisľúbené právo zachovať si slobody západného štýlu na ďalších 50 rokov. Jeho mediálna scéna sa však drasticky obmedzila po prijatí Pekingom nariadeného zákona o národnej bezpečnosti v roku 2020.



Hongkonská vláda sa tiež snažila presvedčiť spoločnosť Google, aby vo svojom vyhľadávači zobrazovala ako hongkonskú hymnu namiesto protestnej piesne práve čínsku štátnu hymnu "Pochod dobrovoľníkov". Google to odmietol a žiadal od Hongkongu súdne rozhodnutie, ktoré by dokazovalo, že "Sláva Hongkongu" porušuje tamojšie zákony. Vláda sa preto rozhodla, že proti piesni bude bojovať súdnou cestou.



Hongkonská vláda vyhlásila, že rešpektuje slobody zakotvené v miestnej ústave. Dodala však, že "ani sloboda prejavu nie je absolútna".